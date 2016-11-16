Almanya teröristleri iade etmiyor

Türkiye'nin, aralarında PKK ve DHKP-C üyelerinin de bulunduğu 136 iade talebinden üçünü kabul eden Almanya, 110 teröriste ilişkin talebi ise reddeti.

AA muhabirinin Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Avrupa Birliği ülkeleri arasında en çok Almanya'dan, aralarında PKK, DHKP-C ve TKP/ML üyelerinin bulunduğu teröristlerin iadesi istendi.

Türkiye'nin adli makamları tarafından 2006-2016 yılları arasında hazırlanan 136 iade talebi dosyasından sadece üçünü kabul eden Almanya, en son PKK mensubu olduğu ileri sürülen Mehmet İltaş ve Mehmet Eşref Kızılay'ın iadesine karar verdi. 2007 yılında gerçekleşen bu iadelerden sonraki süreçte Almanya, son 9 yılda Türkiye'nin PKK mensubu teröristlerin iadesine ilişkin hiçbir talebine olumlu yanıt vermedi.

ALMANYA'DA 110 TALEBE RET

Hizbullah mensubu Cüneyt Argundoğan'ın 2008 yılında Türkiye'ye iadesini kabul eden Almanya, Türkiye'nin terör nedeniyle talepte bulunduğu 110 dosyada iade talebini reddetti. 23 kişinin iadesiyle ilgili sürecin ise sürdüğü bildirildi.

22 FETÖ MENSUBUNUN İADESİ İSTENDİ

Almanya'nın iadelere ilişkin tutumu Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleriyle ilgili süreçlerde de devam etti. Türkiye, Almanya'dan aralarında eski savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın da bulunduğu 22 FETÖ mensubunun yargı organları tarafından verilen kararlar doğrultusunda iadesini istedi. Almanya, bugüne kadar FETÖ üyelerinin iade taleplerine ilişkin hiçbir dosyada olumlu cevap vermedi.

AB ÜLKELERİNDEN İSTENEN İADE TALEPLERİ

Öte yandan Türkiye, 2007-2016 arasında Almanya'nın haricinde 20 Avrupa Birliği ülkesinden 263 teröristin iadesine ilişkin resmi talepte bulundu. Söz konusu ülkeler, sadece 8 talebi kabul ederken, 161 iadeye ilişkin talepte ise Türkiye'ye ret kararı iletildi.

Terör gerekçesiyle Türkiye'nin iade taleplerine ilişkin Belçika 27, Yunanistan 25, Hollanda 23, İngiltere 12, İsveç 10, İtalya 15, Avusturya 4, Bulgaristan 15, Finlandiya 2, Fransa 9, Hırvatistan 3, İspanya 6, Polonya 2, Romanya 3 dosyada iade talebini reddetti. Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Macaristan, Slovakya ve Slovenya ise birer dosyada bu talebi reddetti.

Öte yandan terör suçlaması gerekçesiyle iadesi talep edilen kişilerden Avusturya'dan 2, Romanya'dan 4, Bulgaristan ve Hollanda'dan ise birer kişi iade edildi.

FETÖ MENSUPLARINA İLİŞKİN TALEPLER

FETÖ mensuplarına yönelik ise yargı kararıyla Almanya dışındaki 11 AB ülkesinden toplamda 37 örgüt üyesinin iadesine ilişkin talepte bulunuldu.

İngiltere'den 5, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, Romanya'dan üçer, Bulgaristan ve Polonya'dan ikişer, Hırvatistan ve İtalya'dan ise birer FETÖ üyesinin iadesi istendi.

Darbe teşebbüsünün ardından Yunanistan'a kaçtıkları belirlenen 11 darbeci askerin iadesine ilişkin de bu ülkeden talepte bulunuldu.

Söz konusu ülkeler, Türkiye'nin FETÖ mensuplarına ilişkin taleplerine şu ana kadar cevap vermedi.