Ağlatan buluşma

Her şey, 34 yıl önce eşiyle anlaşamayan Hülya Bilge'nin boşanmasıyla başladı. Manisa'da yaşayan Bilge baba evine döndü, ancak ailesiyle de anlaşamadı. 3 aylık oğlu Kerim'i ailesine bırakıp gitti. 29 kadın sığınmaevideğiştiren, yıllarca sokaklarda da yaşayan Hülya Bilge, menenjit oldu. Son olarak, Aile ve Sosyal Politikalar Manisa İl Müdürlüğü'ne bağlı bir kadın sığınmaevine yerleşti. Buradaki çalışanlara durumunu anlatan HülyaBilge, 34 yıldır oğlunu görmediğini ifade ederek, yaşadığı hasretini paylaştı. Görevliler de polis yardımı ile Hülya Bilge'nin ayrıldığı eşinin nüfus kayıtlarından oğluna ulaştı. 34 yıllık hasret, polisin Bilge'nin Bursa'da yaşayan oğluna ulaşmasıyla son buldu.
DUYGU DOLU ANLAR... Kerim Altınışık ile anne Hülya Bilge, Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü binasında buluştu. Oğlunu görünce gözyaşlarını tutamayan 54 yaşındaki Bilge, oğlunun boynuna sarılıp, "Bir daha seni bırakmam" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Evli ve 2 çocuk babası fabrika işçisi Kerim Altınışık da yıllarca gerçek annesini bilmediğini söyledi. Anneannesinin ve dedesinin yanında büyüdüğünü dile getiren Kerim Altınışık, "Ben 16 yaşıma kadar anneannemi anne, dedemi de baba biliyordum. Onlar öldükten sonra gerçeği öğrendim. 15 yıl boyunca bende sokaklarda kaldım. Ama hiçbir kötü alışkanlığım olmadı" dedi. Evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Hülya Bilge, gelini Hacer Altınışık ve iki torunuyla hasret giderdi. Kendisinin de zor bir hayatı olduğunu anlatan Kerim Altınışık, bundan sonra annesini hiç bırakmayacağını ve birlikte yaşayacaklarını ifade etti.
Anne-oğulun kavuşma anında gözyaşları sel olup aktı. Hülya Bilge koşarak sarıldığı oğlunun omuzlarında uzun süre ağladı. 34 yıllık hasretin sona erdiği o an Kerim Altınışık da, annesini öpücüklere boğdu. Altınışık, annesini kadın sığınmaevinden alarak yaşadığı Bursa Osmangazi'ye götürdü.
Oğluna kavuşmanın heyecanını yaşayan Hülya Bilge'ye torunları da sürpriz oldu. Yaşlı kadın ilk kez gördüğü torunlarını uzun süre kucağından indirmedi.
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