251 polis görevden uzaklaştırıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları çerçevesinde görevden uzaklaştırılan ve durumu yeniden değerlendirilen 3 bin 181 emniyet mensubunun göreve iade edildiği belirtilmiş, 2 bin 205 emniyet görevlisinin ise görevden uzaklaştırıldığı kaydedilmişti. Görevden uzaklaştırılan polislerden 130'unun Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğu ve aralarında amirlerin de bulunduğu öğrenildi
VAN'DA 121 POLİS AÇIĞA ALINDI
Van'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, bir ilçe emniyet müdürü ile 2 emniyet amirinin de aralarında yer aldığı 121 polis açığa alındı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında bir ilçe emniyet müdürü ile 2 emniyet amirinin de bulunduğu 121 polis görevden uzaklaştırıldı.
Bu arada, soruşturma kapsamında daha önce açığa alınan 19 polis memuru görevlerine iade edildi.
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