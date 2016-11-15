Yok artık deve

Erzurum'da düğün konvoyunun önünü kesmek için 'deve oyunu'nu sahnelemeye çalışan bir grup genç panik yarattı. Gençleri terörist zannedenvatandaşlar polise haber verdi. EkiplerŞükrüpaşa semtine giderek gençleriinceledi. Gerçek ortaya çıkınca herkesrahat bir nefes aldı. Amaçlarının düğünlere renk katmak olduğunu belirten gençler, "Davetlileri güldürmek istedik. İnsanları tedirgin edeceğimizi düşünmemiştik" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.