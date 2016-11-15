Yok artık deve

Erzurum'da düğün konvoyunun önünü kesmek için 'deve oyunu'nu sahnelemeye çalışan bir grup genç panik yarattı. Gençleri terörist zanneden vatandaşlar polise haber verdi. Ekipler Şükrüpaşa semtine giderek gençleri inceledi. Gerçek ortaya çıkınca herkes rahat bir nefes aldı. Amaçlarının düğünlere renk katmak olduğunu belirten gençler, "Davetlileri güldürmek istedik. İnsanları tedirgin edeceğimizi düşünmemiştik" dedi.