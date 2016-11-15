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Yeni anayasa çalışmalarında kritik adım

Yeni anayasa çalışmaları kapsamında AK Parti Milletvekili Abdülhamit Gül ve MHP'li bir araya geldi.

Yeni anayasa çalışmalarında kritik adım

AK Parti'nin yeni anayasa çalışmalarını görüşmek için AK Parti Milletvekili Abdülhamit Gül ve MHP'li bir araya geldi.
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  • 15 Kasım 2016, Salı 16:18
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