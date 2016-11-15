AK Parti'nin yeni anayasa çalışmalarını görüşmek için AK Parti Milletvekili Abdülhamit Gül ve MHP'li Mehmet Parsak bir araya geldi.
Yeni anayasa çalışmalarında kritik adım
Yeni anayasa çalışmaları kapsamında AK Parti Milletvekili Abdülhamit Gül ve MHP'li Mehmet Parsak bir araya geldi.
AK Parti'nin yeni anayasa çalışmalarını görüşmek için AK Parti Milletvekili Abdülhamit Gül ve MHP'li Mehmet Parsak bir araya geldi.
Etiketler: Mehmet Parsak , Abdulhamit Gül
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