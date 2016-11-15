Aslan Neferler Tim tarafından yapılan açıklamada, "Aslan Neferler Tim olarak eli kanlı siyonist İsrail'in gizli servisi MOSSAD'a İsrail'in ezanı yasaklama kararı için saldırdık. Haşdi şabi yamyamlarına desteğinden dolayı İran istihbaratı Vaja'ya ve Avrupa Parlementosu Başkanı'nın küstah açıklamalarından dolayı Avrupa Parlementosu'na siber saldırı düzenleyip ve sitelerini belli aralıklarla çökertik. Yıkılmaz denilen duvarları yıkıp bu ülkenin gerektiğinde herkese haddini bildirebileceğini gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer veridi.
Aslan Neferler Tim tarafından yapılan açıklamada, "Aslan Neferler Tim olarak eli kanlı siyonist İsrail'in gizli servisi MOSSAD'a İsrail'in ezanı yasaklama kararı için saldırdık. Haşdi şabi yamyamlarına desteğinden dolayı İran istihbaratı Vaja'ya ve Avrupa Parlementosu Başkanı'nın küstah açıklamalarından dolayı Avrupa Parlementosu'na siber saldırı düzenleyip ve sitelerini belli aralıklarla çökertik. Yıkılmaz denilen duvarları yıkıp bu ülkenin gerektiğinde herkese haddini bildirebileceğini gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer veridi.
- 15 Kasım 2016, Salı
- Gazete
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