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Teröristlerin zarar verdiği leri onardı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu tahrip olan ler, belediye ekiplerince onarıldı.

Teröristlerin zarar verdiği camileri kayyum onardı

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Dargeçit Belediyesine görevlendirilen Kaymakam Mehmet Yaşar Yeşiltaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşa hakkettiği hizmeti sunmak için çaba gösterdiklerini belirtti.

Kısmetli ve Onur taziyeevlerine vatandaşın talebi üzerine klima taktırıldığını ifade eden Yeşiltaş, hizmetlerini vatandaş odaklı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

lerin milli birlik ve bütünlüğün teminatı olduğunu dile getiren Yeşiltaş, PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırılarda hasar gören camileri onardıklarını bildirdi.

Safa, Nur ve Hacı İbrahim camilerinin onarımına vatandaşların da gönüllü katıldığını anlatan Yeşiltaş, şunları kaydetti:

"Terör saldırısında zarar gören Safa Camisi'nin tavanını değiştirdik. Ayrıca caminin ışıklandırma, mikrofon sistemi, iç süslemeleri ve boyama işlemleri tamamlandı. Nur Camisi'nin ise şadırvanları, tuvalet ve abdest alma yerleri yenilendi. Zarar gören yerler onarıldı. Belediyenin camileri onarması vatandaşı memnun etti."
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  • 15 Kasım 2016, Salı 21:41
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