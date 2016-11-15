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Tekvuruşta kaçtı

lu Rüştü Tekvur, ine giren yi dışarıya çıkarmak için kurusıkı silahına sarıldı. Etrafa ateş açmaya başladı. Müşteriler ise o anları kayıt altına

Tekvuruşta kaçtı
Ordu'da yaşayan işletmecisi Rüştü Tekvur, işyerine giren yi dışarıya çıkartmak için Karadeniz'e has bir yöntem denedi! Aradaşlarıyla oturduğu sırada farenin marketine girdiğini gören Tekvur, belindeki kurusıkı silaha sarıldı! Farenin rafların altına girmesiyle amacından vazgeçmeyen Tekvur, bu defa silahıyla rafların altına doğru ateş etmeye başladı. Market sahibinin fareyle mücadelesini gören müşterilerin bir kısmı manzara karşısında şaştı kaldı. Diğerleri ise cep telefonlarına sarılıp o anlatı görüntülemeyi başardı. Fare avlarken çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından da paylaşan Tekvur, şu açıklamayı yaptı: "Arkadaşlarımla oturduğum sırada farenin markete girdiğini gördüm. Biraz da espri olsun diye hemen silahıma sarıldım. Kurusıkı ile fare avlanmaz ama fareyi korkutup kaçırmak için böyle bir yönteme başvurdum." Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen Tekvur'un videosuna, sosyal medya kullanıcıları tarafından esprili yorumlar yapıldı.
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  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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