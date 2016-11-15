Tekvuruşta kaçtı

Ordu'da yaşayan market işletmecisi Rüştü Tekvur, işyerine giren fareyi dışarıya çıkartmak için Karadeniz'e has bir yöntem denedi! Aradaşlarıyla oturduğu sıradafarenin marketine girdiğini görenTekvur, belindeki kurusıkı silahasarıldı! Farenin rafların altına girmesiyle amacından vazgeçmeyen Tekvur, bu defa silahıyla rafların altına doğru ateş etmeye başladı. Market sahibinin fareylemücadelesini gören müşterilerinbir kısmı manzara karşısında şaştıkaldı. Diğerleri ise cep telefonlarına sarılıp o anlatı görüntülemeyi başardı. Fare avlarken çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından da paylaşan Tekvur, şu açıklamayı yaptı: "Arkadaşlarımla oturduğum sırada farenin markete girdiğini gördüm. Biraz da espri olsun diye hemen silahıma sarıldım. Kurusıkı ile fare avlanmaz ama fareyi korkutup kaçırmak için böyle bir yönteme başvurdum." Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen Tekvur'un videosuna, sosyal medya kullanıcıları tarafından esprili yorumlar yapıldı.
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