Tarihi katil yakalandı

İstanbul'da öldürülen Tarihi Eminönü Balıkçısı Selahattin Yıldırım'ın (42) katil zanlısı yakalandı. 20 Ekim günü yaşanan olayda Abdullah P. (48) iki çocuk babası Selehattin Yıldırım'dan kendisini tekrar işe almasını istedi. Yıldırım olumsuz yanıt verdi. İkili tartıştı. Abdullah P., arkadaşları ile birlikte işyerinden ayrıldı. Fakat geri döndü. Bu kez Yıldırım'dan para isteyen Abdullah P. silahını çekerek peş peşe ateş etti. İşadamı öldü. Zanlı ise kaçtı. Polis, Abdullah P.'yi dün İzmir'de yakaladı.



Emir SOMER