Tarihi katil yakalandı

İstanbul'da öldürülen Tarihi Eminönü Balıkçısı Selahattin Yıldırım'ın (42) katil zanlısı yakalandı. 20 Ekim günü yaşanan olayda Abdullah P. (48) iki çocuk babası Selehattin Yıldırım'dan kendisini tekrar işe almasını istedi. Yıldırım olumsuz yanıt verdi. İkili tartıştı. Abdullah P., arkadaşları ile birlikte işyerinden ayrıldı. Fakat geri döndü. Bu kez Yıldırım'dan para isteyen Abdullah P. silahını çekerek peş peşe ateş etti. İşadamı öldü. Zanlı ise kaçtı. Polis, Abdullah P.'yi dün İzmir'de yakaladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.