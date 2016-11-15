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Taciz ateşi açan PKK'lı hainlere bomba yağdı!

'de askerlere taciz ateşi açan PKK'lı hainlere misliyle karşılık verildi. Ateşin açıldığı bölgeye 1 saat süreyle top atışları yapıldı. Bölgeden dumanlar yükseldi.

Taciz ateşi açan PKKlı hainlere bomba yağdı!

'nin İlçesi Derecik Beldesi'nde askerlere taciz ateşi açan PKK'lı teröristler bölgede konuşlu birlikler tarafından yoğun bir şekilde top atışına tutuldu.

PKK'lı teröristler öğle saatlerinde bölgede bulunan askerlere otomatik silahlarla taciz ateşi açtı. Bunun üzerine Derecik 34'üncü Hudut Alayı ve Umurlu 34'üncü Hudut Bölüğü'nden taciz ateşinin yapıldığı bölgelere yoğun top atışı yapıldı. Yaklaşık 1 saat süren atışlar sırasında bölgeden dumanlar yükseldi.
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  • 15 Kasım 2016, Salı 15:26
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