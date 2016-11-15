Son yolculuk

Edirne'de önceki gün 19 yaşındaki üniversite öğrencisiOsman Gündoğdu'nun kullandığı otomobil, sürücünün dikkatsizliği sonucu yoldan çıkarak takla attı. Araç hurda yığınına döndü. Feci kazada sürücü Gündoğdu ile Ozan Darcan (19), Burak Aydınlı (20) ve HasanTaşoğlu (19) yaralanırken, GoncagülAşçı (21) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı gençler hastaneye kaldırıldı. Gündoğdu, buradayapılan tüm müdahalelererağmen kurtarılamadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.