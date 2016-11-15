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Son yolculuk

Son yolculuk
Edirne'de önceki gün 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Osman Gündoğdu'nun kullandığı otomobil, sürücünün dikkatsizliği sonucu yoldan çıkarak takla attı. Araç hurda yığınına döndü. Feci kazada sürücü Gündoğdu ile Ozan Darcan (19), Burak Aydınlı (20) ve Hasan Taşoğlu (19) yaralanırken, Goncagül Aşçı (21) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı gençler hastaneye kaldırıldı. Gündoğdu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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