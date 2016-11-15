Sen kimsin terbiyesiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de yapılan Milli Tarım Projesi Toplantısı'na katıldı. Tarım ile ilgili önemli uyarılar yaptı. AB'ye ve AP Başkanı Martin Schulz'a sert mesajlar yolladı:



Domatesli biberli enflasyon sistemi ağrıma gidiyor. Bunun değişmesi lazım.



Çobanlık deyip hafife almayın. Ben de bir çobanım. 'Hepiniz çobansınız, hepiniz güttüklerinizden mesulsünüz' diye buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bunu anlayan anlar, anlamayan anlamaz.



Kimi silahıyla, kimi fitnesiyle, kimi propaganda gücüyle ülkemize verecekleri en büyük zararı vermeye çalışıyor. Arkalarında hangi ülkelerin silüetleri olduğunu elbette biliyoruz.



Bilmiyorlar ki bu millet, aziz bir millet. Sadece kendi içimizde bu şekilde dimdik ayakta durmakla kalmıyor, çevremizdeki dost ve kardeş toplumlara da her türlü desteği veriyoruz.



Batı ne diyor 'İdam olmaz'. Ey Batı, bu milletin kaderi sizin elinizde değil. Bu milletin kaderi bizim elimizdedir. Bugün dünyanın büyük çoğunluğunda da bu var.



Kimsin sen ya? Orada bir parlamentonun başkanı. Ne diyor? Şu terbiyesize bak, 'Yaptırım uygularız' diyor. Senin her yerin yaptırım olsa ne yazar? Sen Türkiye adına ne zamandan beri karar verme yetkisine sahipsin.



Tam 53 yıldır bizi kapıda bekletiyorsunuz. Geç kaldınız ya, hemen kararınızı verin. Biz de yıl sonuna kadar sabredeceğiz. Nihai kararı millet vereceğine göre gidelim millete.

