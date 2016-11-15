Şarapla intihar etti

Muğla'da dün, vatandaşlar, bir parkta yüz üstü yerde hareketsiz yatan birini gördü. Sağlık ekipleri, öldüğü belirlenen kişinin yamaç paraşütü pilotu Hasan Karataş olduğu tespit edildi. Gencin yanında içine tarım ilacıdoldurulmuş şarap şişesi bulundu. Öteyandan Karataş'ın önceki gün ağabeyiniarayarak intihar edeceğini söylediğiortaya çıktı. Karataş'ın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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