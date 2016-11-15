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Şarapla intihar etti

Şarapla intihar etti
Muğla'da dün, vatandaşlar, bir parkta yüz üstü yerde hareketsiz yatan birini gördü. Sağlık ekipleri, öldüğü belirlenen kişinin yamaç paraşütü pilotu Hasan Karataş olduğu tespit edildi. Gencin yanında içine tarım ilacı doldurulmuş şarap şişesi bulundu. Öte yandan Karataş'ın önceki gün ağabeyini arayarak intihar edeceğini söylediği ortaya çıktı. Karataş'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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