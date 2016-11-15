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'da 'cü akademisyenlere operasyon

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) /PDY soruşturması kapsamında daha önce açığa alınan 22 akademisyen gözaltına alındı.

Samsunda FETÖcü akademisyenlere operasyon

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik Samsun merkezli Ankara, İzmir ve Konya illerini kapsayan 28 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında daha önce OMÜ'de görev yaparken açığa alınan aralarında profesör, doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisinin de bulunduğu 2'si kadın 22 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan akademisyenlerin evlerinde yaptıkları aramada cep telefonu, bilgisayar ve diğer dijital envanterlere el konuldu. Gözaltına alınanların aralarında 'ByLock' kullananların da bulunduğu öğrenildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgulanmasına başlandığı öğrenildi.
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  • 15 Kasım 2016, Salı 14:19
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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sami sami

Bu aşağılıklar kendilerinden olmayan kimseyi buralara master, doktora için almıyorlardı. Bunlara yalandan unvanlar verildi. Bunların sıfatları ellerinden alınmalıdır. Bu yapılanma çökertilmelidir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 15.11.2016 14:32
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