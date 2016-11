Polis Özel Harekat'a rekor başvuru

15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında FETÖ'yle mücadelede büyük başarı sağlayan özel harekat polislerine 10 bin kişi daha ekleniyor. Polis Akademisi ve Polis Meslek Eğitim Merkezlerine özel harekat polisi yetiştirmek üzere alınacak 10 bin erkek için rekor bir başvuru sayısına ulaşıldı. Şu ana kadar 285 bin kişinin özel harekat polisi olmak için müracaat ettiği öğrenildi.Fiziki yeterlilik sınavı ve mülakatı geçen öğrenciler, birimlere ayrılacak ve uzmanlık eğitiminden geçirilecek. Bu çerçevede öğrencilere keskin nişancı, pusuya karşı koyma, keşif, istihbarat, nokta operasyonu, rehine kurtarma operasyonu, koruma, köpek timi, bomba ve su eğitimleri verilecek. Eğitimler tamamlandığında her bir Özel Harekat polisi, 10 kilo sırt çantası ile 2 bin 500 metreyi 15 dakikanın altında kat edebilecek, tabanca ve piyade tüfeği atışlarında yüzde 50 başarı sağlayacak düzeye gelecek.Özel Harekat eğitimi tamamlandığında polislerin fizikleri ve kondisyonu, her tür operasyonu gerçekleştirebilecek düzeye yükselecek. Polisler, ileri atış tekniklerini bilecek ve keskin nişancılık yapabilecek. Her tür patlayıcı düzeneğini ve patlayıcı maddeyi tanıyacak olan bu polisler, patlayıcıları nasıl etkisiz hale getireceğini öğrenecek. Polisler, yaralılara ilk yardım konusunda da bilgilendirilecek. Polisler yüksek riskli ve kritik operasyonlarda görev almak üzere yetiştirilmeleri sonrası, tüm Özel Harekat şubelerine dağıtılacak. Buralarda, terör örgütlerinin eylem yapma ve harekat kabiliyetinin en aza indirilmesi amacıyla görev yapacaklar.