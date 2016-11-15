‘Peygamber salonda’ deyip insanları kandırdılar!

FETÖ'nün Belçika'daki çatı kuruluşu olan ancak örgütle bağını inkâr eden FEDACTIO bünyesindeki Belçika Aktif İşadamları Federasyonu Başkanı Murat Demir, bir toplantıda "Peygamber efendimizi salonda gördüm" demesinin istenmesi üzerine örgütle bağlarını kopardığını anlattı. Belçika Aktif İşadamları Federasyonu (BETİAD) Başkanı Murat Demir, istihbarat raporlarına da yansıyan bu istifayı Facebook hesabından, örgütle olan bağını da anlatarak açıkladı.
KURBAN BAĞIŞLARI
İşadamı Demir, örgütün yanlışlarına göz yummayacağını belirtti. Örgüt lideri Gülen'in Türk milletine 'yığınlar' demesini de kabullenemediğini belirten Murat Demir paylaştığı mesajında, "FETÖ'nün Liege bölgesi imamı Sami Ceylan bir program sonrası 'Peygamber efendimizi salonda gördüğünü söyle, millet sana inanır' dedi. Bu şekilde insanları gaza getirecektik. İnsanları Allah'ın yolunda aldatmayı kabul edemezdim, etmedim" dedi. FEDACTIO, kültür, medya, kadın, gençlik, olimpiyat, öğretmen, öğrenci, veli ve iş gibi birçok alanda 67 dernekle faaliyet gösteriyor. 2 koleji, dershaneleri ve yardım dernekleri bulunan FEDACTIO'nun, Kurban Bayramı'nda 120 euro üzerinden kurban bağışı topladığı belirlendi. İstihbarat birimlerinin tespitine göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'nün Türkiye'deki hesapları ve yardım kuruluşları kapatıldığı için, Türkiye'deki bazı örgüt üyeleri FEDACTIO'ya kurban bağışı yaparak desteği sürdürdü.
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