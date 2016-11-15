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Ölüm detoksu

Anestezi ve Reanimasyon uzmanı Dr. , muayenehanesinde ölü bulundu. Yapılan otopside geçirdiği belirlendi. Kendisine detoks yaparken, aldığı ilaçların krize neden olduğu anlaşıldı..

Ölüm detoksu
İzmir'de önceki gün Anestezi ve Reanimasyon (kalp masajı) uzmanı Dr. Ulaş Bağatır iş bitiminde eve dönmedi. Endişelenen eşi Prof. Dr. Reyhan Demir, kocasını aradı. Ancak Bağatır, telefonlara cevap vermedi. Telaşlanan kadın, kız kardeşinin kocası Güngör Gengsi'den yardım istedi. Bunun üzerine Gengsi muayenehaneye gitti. Kapıyı çaldı. Ancak açan olmadı. Işıkların açık olduğunu görünce de durumdan şüphelendi. Ardından çilingirci yardımıyla kapıyı açtırdı. İçeri girdiğinde ise kolunda enjektör bulunan bacanağının cansız bedeniyle karşılaştı. Korkunç manzara sonrası şoka giren Güngör Gensgi polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine giden ekipler Bağatır'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp'a kaldırdı. Yapılan incelemeler sonrası ölüm nedeninin 'kalp krizi' olduğu belirlendi.

OZON TEDAVİSİ UYGULADI
Ancak genç un korkunç bir hata sonucu kriz geçirdiği ortaya çıktı. Buna göre , son muayenesinin ardından iş yerinden çıkmayıp kapıyı kilitledi. Kendisine detoks yapmaya çalıştı. Damardan kendisine ozon enjekte etti. Kalp ritmini dengelemek için de ilaç aldı. Yaptığı bu uygulamanın ise kalp krizine neden olduğu ileri sürüldü.

İŞİNDE UZMANDI
Evli ve 3 çocuk babası olan Dr. Ulaş Bağatır, 2011 yılından bu yana Aydın ve İzmir'de ozon tedavisi, doğal tıp ve sağlıklı estetik terapileri konularında hizmet veriyordu. İşinde uzman olan Dr. Bağadırın ölümü sevenlerini ve hastalarını derinden üzdü. Genç doktor, dün Balçova'da kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih Şendil
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  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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