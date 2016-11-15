Ölüm detoksu

Anestezi ve Reanimasyon uzmanı Dr. Ulaş Bağatır, muayenehanesinde ölü bulundu. Yapılan otopside kalp krizi geçirdiği belirlendi. Kendisine detoks yaparken, aldığı ilaçların krize neden olduğu anlaşıldı..
İzmir'de önceki gün Anestezi ve Reanimasyon (kalp masajı) uzmanı Dr.Ulaş Bağatır iş bitiminde evedönmedi. Endişelenen eşi Prof.Dr. Reyhan Demir, kocasınıaradı. Ancak Bağatır, telefonlara cevap vermedi. Telaşlanan kadın, kız kardeşinin kocası Güngör Gengsi'den yardım istedi. Bunun üzerine Gengsi muayenehaneye gitti. Kapıyı çaldı. Ancak açan olmadı. Işıkların açık olduğunu görünce de durumdan şüphelendi. Ardından çilingirci yardımıyla kapıyı açtırdı. İçeri girdiğindeise kolunda enjektör bulunanbacanağının cansız bedeniylekarşılaştı. Korkunç manzara sonrası şoka giren Güngör Gensgi polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine giden ekipler Bağatır'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp'a kaldırdı. Yapılanincelemeler sonrası ölümnedeninin 'kalp krizi' olduğubelirlendi.
OZON TEDAVİSİ UYGULADI
Ancak genç doktorun korkunç bir hata sonucu kriz geçirdiği ortaya çıktı. Buna göre Ulaş Bağatır, son muayenesinin ardından iş yerinden çıkmayıp kapıyı kilitledi. Kendisinedetoks yapmaya çalıştı.Damardan kendisine ozonenjekte etti. Kalp ritminidengelemek için de ilaç aldı.Yaptığı bu uygulamanın isekalp krizine neden olduğuileri sürüldü.
İŞİNDE UZMANDI Evli ve 3 çocuk babası olan Dr. Ulaş Bağatır, 2011 yılından bu yana Aydın ve İzmir'de ozon tedavisi, doğal tıp ve sağlıklıestetik terapileri konularında hizmet veriyordu. İşinde uzman olan Dr. Bağadırınölümü sevenlerini ve hastalarını derindenüzdü. Genç doktor, dün Balçova'da kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
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