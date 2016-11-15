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Ölüm ayırdı

2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. 23 yaşındaki Vesile öldü, eşi Erhan, ağır yaralandı. Çiftin yaklaşık 2 ay önce evlendiği belirtildi...

Ölüm ayırdı
Antalya'da dün 43 yaşındaki Selda K. yönetimindeki otomobille karşı yönden gelen 28 yaşındaki Erhan Bozoğlu'nun kullandığı araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada can pazarı yaşandı. Erhan Bozoğlu, eşi Vesile Bozoğlu ile 22 yaşındaki Merve Sarımehmet, 30 yaşındaki Oğuzhan Sarımehmet yaralandı. , Vesile Bozoğlu ve Merve Sarımehmet, 'daki hastanelere sevk edilirken, Oğuzhan Sarımehmet ise, Finike Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralılardan Vesile Bozoğlu, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen sabaha karşı kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları yıkıldı. Kazayı yara almadan atlatan Selda K.'nın ifadesine başvuruldu. İfadesinde karşıdan gelen otomobilden kaçamadığını söyledi. Erhan ve Vesile Bozoğlu çiftinin yaklaşık 2 ay önce evlendiği belirtildi.
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  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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