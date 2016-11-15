Ölüm ayırdı

Antalya'da dün 43 yaşındaki Selda K. yönetimindeki otomobille karşı yönden gelen 28 yaşındaki Erhan Bozoğlu'nun kullandığı araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada can pazarı yaşandı. Erhan Bozoğlu, eşi VesileBozoğlu ile 22 yaşındaki MerveSarımehmet, 30 yaşındaki OğuzhanSarımehmet yaralandı. Erhan Bozoğlu, Vesile Bozoğlu ve Merve Sarımehmet, Antalya'daki hastanelere sevk edilirken, Oğuzhan Sarımehmet ise, Finike Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralılardan Vesile Bozoğlu,Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndemüdahaleye rağmensabaha karşı kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları yıkıldı. Kazayı yara almadan atlatan Selda K.'nın ifadesine başvuruldu. İfadesinde karşıdan gelen otomobilden kaçamadığını söyledi. Erhan veVesile Bozoğlu çiftinin yaklaşık2 ay önce evlendiği belirtildi.
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