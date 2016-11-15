MHP'de flaş ihraç kararı

Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, MHP Merkez Disiplin Kurulu kararıyla partisinden ihraç edildi.

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, parti tüzüğünün 11, 79 ve 81'inci maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilen Ümit Özdağ hakkında düzenlenen disiplin soruşturması dosyasının müzakere edildiğini bildirdi.

Öztürk, müzakereler sonucunda bugün yapılan gizli oylamayla Özdağ'ın parti tüzüğünün 78/4-(c) ve (e) maddeleri uyarınca parti üyeliğinden "kesin çıkarma" cezasıyla cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verildiğini belirtt