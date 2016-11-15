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MHP'de flaş ihraç kararı

MHP Gaziantep Milletvekili , Merkez Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edildi.

MHPde flaş ihraç kararı

Gaziantep Milletvekili , MHP Merkez Disiplin Kurulu kararıyla partisinden ihraç edildi.

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, parti tüzüğünün 11, 79 ve 81'inci maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilen Ümit Özdağ hakkında düzenlenen disiplin soruşturması dosyasının müzakere edildiğini bildirdi.

Öztürk, müzakereler sonucunda bugün yapılan gizli oylamayla Özdağ'ın parti tüzüğünün 78/4-(c) ve (e) maddeleri uyarınca parti üyeliğinden "kesin çıkarma" cezasıyla cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verildiğini belirtt
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  • 15 Kasım 2016, Salı 16:32
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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vatandaş vatandaş

aslında sayın genel başkanında gimesilazım kaldıramıyor yükü

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evet0
hayır0
cevapla 15.11.2016 17:50
yetim yetim

hayda oldumu simdi BAY BAHCELI kanun cikaracaktiniz ya bildiyim kanun cikacaksa oy cokluyla cikar dedimya bunlarin gecesi gunduzu belirsiz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.11.2016 16:53
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