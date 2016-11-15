Lüks soygun!

İstanbul Ataşehir'de lüks bir sitede yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. 11 Ağustos'ta meydana gelen olayda hırsızlar, işadamı Burhan Özdemir'inyaşadığı siteye geldi. Oldukça soğukkanlı olan hırsızlar lüks bir araçla siteye girdi. Ardından 52 yaşındaki Özdemir'in yaşadığı evden 168 bin 930 lira değerindeki ziynet eşyasını alıp gitti! Eve girdiğinde gördüğü manzara karşısında dehşete kapılan Özdemir, durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Ardından zararının karşılanması için hırsızlığı sigorta şirketine bildirdi. Emniyet güçleri, olayla ilgili soruşturma başlatırken, sigorta şirketinin verdiği cevap, işadamını şoke etti! Şirket, yüksek güvenlikli lüks sitede yaşanan olay için "Güvenlikyetersiz ve sorumlu. Hırsızlıksigortayı kapsamaz" diyerek zararı karşılamayacağını belirtti. Duruma isyan eden işadamı Özdemir de Anadolu Tüketici Mahkemesi'ne gitti. Site yönetimi, güvenlik vesigorta şirketlerine 10 bin lirasımanevi olmak üzere 178 bin 930liralık dava açtı! Hırsızların girişte hangi daireye geldiklerini güvenliğe söylediklerini belirten Özdemir'in avukatı Süleyman Yılmaz, "Nasıloluyor da site güvenliği hırsızlariçin kapıyı açıp içeriye girmesineizin veriyor? Davalılar zararınkarşılanmasından sorumlu" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.