Yol Durumu
  1. Tekvuruşta kaçtı
  2. Ölüm detoksu

Lüks soygun!

Hırsızlar, işadamı ’in İstanbul’da lüks bir sitedeki dairesinden 168 bin 930 lira çaldı. , “Güvenlik yetersiz” diyerek zararı karşılamayacağını açıkladı. Mağdur işadamı ise tazminat davası açtı

Lüks soygun!
İstanbul Ataşehir'de lüks bir sitede yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. 11 Ağustos'ta meydana gelen olayda hırsızlar, işadamı Burhan Özdemir'in yaşadığı siteye geldi. Oldukça soğukkanlı olan hırsızlar lüks bir araçla siteye girdi. Ardından 52 yaşındaki Özdemir'in yaşadığı evden 168 bin 930 lira değerindeki ziynet eşyasını alıp gitti! Eve girdiğinde gördüğü manzara karşısında dehşete kapılan Özdemir, durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Ardından zararının karşılanması için hırsızlığı ne bildirdi. Emniyet güçleri, olayla ilgili soruşturma başlatırken, sigorta şirketinin verdiği cevap, işadamını şoke etti! Şirket, yüksek güvenlikli lüks sitede yaşanan olay için "Güvenlik yetersiz ve sorumlu. Hırsızlık sigortayı kapsamaz" diyerek zararı karşılamayacağını belirtti. Duruma isyan eden işadamı Özdemir de Anadolu Tüketici Mahkemesi'ne gitti. Site yönetimi, güvenlik ve sigorta şirketlerine 10 bin lirası manevi olmak üzere 178 bin 930 liralık dava açtı! Hırsızların girişte hangi daireye geldiklerini güvenliğe söylediklerini belirten Özdemir'in avukatı Süleyman Yılmaz, "Nasıl oluyor da site güvenliği hırsızlar için kapıyı açıp içeriye girmesine izin veriyor? Davalılar zararın karşılanmasından sorumlu" dedi.
Etiketler: , ,
  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar