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Kaynana yaktı

Öfkeli kaynana, uyuyan gelininin yüzüne kızgın yağ döktü. Hastaneye kaldırılan kadın, şikayetçi oldu

Kaynana yaktı
Tekirdağ'da dün Nursel Demir, bir süre önce eşinden ayrılan kayınvalidesi Fatma Ç.'yi 5.5 yaşındaki oğlunun bakımına yardımcı olması için evlerine davet etti. Gelin kaynana arasında tartışma çıktı. Demir, Fatma Ç.'yi kovdu. Öfkeli kaynana, küs olduğu gelininin odasına girdi. 'in yüzüne kızgın yağ döktü. Acı içinde uyanan kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Demir, "Kendisi ile tartışmamız olmuştu evine gidecekti. Bana bu caniliği nasıl yaptı? Elindeki kaynar yağlı suyu yüzüme boşalttı. Büyük bir acı ile uyandım. Gözümü açtığımda ambulans gelmişti. Daha sonra buraya geldik. Eşim de ben de şikayetçiyiz" dedi.
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  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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