Kargolu hainlik

Kanlı terör örgütüPKK geçtiğimiz hafta Mardin'in Derik İlçesi Belediyesi'nde kayyum olarak görevlendirilen Muhammed Fatih Safitürk'ü hedef aldı. Safitürk, hainlerin makam odasına koyduğu bombanın patlaması sonucu şehadete ulaştı. Şehit Safitürk, gözyaşları içinde vatan toprağına bırakılırken, kalleş saldırının detayları da ortaya çıktı.
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ü şehit eden teröristlerin, bombayı İstanbul'dan Mardin'e kargo yoluyla gönderdiğini açıkladı. Kurtulmuş, "Olayın ana failleri yakalandı, 62 kişi gözaltına alındı" dedi.
Kalleş saldırının detayları da ortaya çıktı. Buna göre İstanbul'dan kargoyla gönderilen bombayı Yazı İşleri Şefi Ş.M. odaya yerleştirdi. Yazı İşleri Müdürü T.E.'nin kağıt içerisinde kumandaya benzer eşyayı Derik Belediyesi Zabıta Amiri V.E.'ye verdiği, ardından patlama yaşandığı belirlendi. Şehit Safitürk'ün Sakarya'daki cenaze namazına katılan hain T.E. İstanbul'da yakalandı. Yazı İşleriŞefi Ş.M.'nin Diyarbakır'da 3 tonpatlayıcının bulunduğu araçtayakalanan PKK'lı terörist OzanÇelik'in kardeşi olduğu, bunedenle soy ismini değiştirdiğibildirildi.
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