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Kargolu hainlik

Kargolu hainlik
Kanlı geçtiğimiz hafta Mardin'in İlçesi Belediyesi'nde kayyum olarak görevlendirilen 'ü hedef aldı. Safitürk, hainlerin makam odasına koyduğu nın patlaması sonucu şehadete ulaştı. Safitürk, gözyaşları içinde vatan toprağına bırakılırken, kalleş nın detayları da ortaya çıktı.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Derik ı Muhammed Fatih Safitürk'ü şehit eden teröristlerin, bombayı İstanbul'dan Mardin'e kargo yoluyla gönderdiğini açıkladı. Kurtulmuş, "Olayın ana failleri yakalandı, 62 kişi gözaltına alındı" dedi.

Kalleş saldırının detayları da ortaya çıktı. Buna göre İstanbul'dan kargoyla gönderilen bombayı Yazı İşleri Şefi Ş.M. odaya yerleştirdi. Yazı İşleri Müdürü T.E.'nin kağıt içerisinde kumandaya benzer eşyayı Derik Belediyesi Zabıta Amiri V.E.'ye verdiği, ardından patlama yaşandığı belirlendi. Şehit Safitürk'ün Sakarya'daki cenaze namazına katılan hain T.E. İstanbul'da yakalandı. Yazı İşleri Şefi Ş.M.'nin Diyarbakır'da 3 ton patlayıcının bulunduğu araçta yakalanan PKK'lı terörist Ozan Çelik'in kardeşi olduğu, bu nedenle soy ismini değiştirdiği bildirildi.
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  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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