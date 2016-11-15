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Kardeş kavgası

Kardeş kavgası
Gaziantep'te dün Şükrü Uzun (33), husumetli olduğu üvey kardeşi Alparslan Uzun'un evine av tüfeğiyle baskın yaptı. İkili birbirine girdi. Çıkan arbedede silah çıkan kurşunlara olan ağabey Uzun yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alparslan Uzun gözaltına alındı.
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  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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