Kansere yenik düştü

Zonguldak'ta 2 çocuk annesi 34 yaşındaki Aslıhan Subaşı geçen yıl Nisan ayında rahatsızlandı. Hastaneyekaldırılan kadına 'bağırsak kanseri'teşhisi konuldu. Hastalığı ile uzun süredir mücadele eden kadın dün hayata gözlerini yumdu. Talihsiz kadının ölüm haberi ailesini yıktı.
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Eşinin ölüm haberini alan Volkan Subaşı sosyal medyadan duygulandıran bir veda mesajı paylaştı. Eşinin ardından "Doyamadım birtanem" diyen acılı eş, mesajında şöyle dedi: "Sen benim hiç solmayangül yüzlümdün. Sen benim canımdancandın. Sen benim eşim, karım herşeyimdin. İki tane dünya tatlısı evlat bıraktın. Emanetin emanetimdir."
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