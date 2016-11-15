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e yenik düştü

Kansere yenik düştü
Zonguldak'ta 2 çocuk annesi 34 yaşındaki geçen yıl Nisan ayında rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan kadına 'bağırsak kanseri' teşhisi konuldu. Hastalığı ile uzun süredir mücadele eden kadın dün hayata gözlerini yumdu. Talihsiz kadının ölüm haberi ailesini yıktı.

AĞLATAN PAYLAŞIM
Eşinin ölüm haberini alan Volkan Subaşı sosyal medyadan duygulandıran bir veda mesajı paylaştı. Eşinin ardından "Doyamadım birtanem" diyen acılı eş, mesajında şöyle dedi: "Sen benim hiç solmayan gül yüzlümdün. Sen benim canımdan candın. Sen benim eşim, karım her şeyimdin. İki tane dünya tatlısı evlat bıraktın. Emanetin emanetimdir."
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  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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