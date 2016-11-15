Kanlı kilometre

Samsun'da dün TIR sürücüsü Necmi A. (55), yola çıktı. Bu sırada patlama sesi duydu. Bir aracın lastiğinin patladığını zanneden sürücü, yoluna devam etti. 45 kilometre sonra ise sol karın boşluğunda kanama fark eden Necmi A., hemen hastaneye gitti. Çekilen röntgende kurşunun sol karın boşluğundan girip kasığında kaldığı tespit edilen adam, ameliyata alındı. Sürücü, "Bir patlama sesi duydum. Ben ön lastik gümledi zannettim. Sonra yoluma devam ettim. Karnımda bir ıslaklık hissettim. Benzinci bana 'sen bir yere mi çarptın' dedi. Hastanede vurulduğum ortaya çıktı" dedi.