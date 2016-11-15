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Kamu Başdenetçiliğine o isim seçildi

TBMM Genel Kurulunda, Kamu Başdenetçiliğine seçildi.

Kamu Başdenetçiliğine o isim seçildi

Milletvekilleri, Kamu Başdenetçisi adayları , Ayhan Özkan ve Hasan Şahin için oy kullandı.

Üçüncü turda yapılan gizli oylama sonucuna göre Malkoç 300, Özkan 20 ve Şahin 1 oy aldı. Oylamada 5 oy boş çıktı, 8 oy geçersiz sayıldı. Bu sonuçla Malkoç, Kamu Başdenetçisi oldu.

Seçimin tamamlanmasının ardından, TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, yarın saat 14.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı.

ŞEREF MALKOÇ KİMDİR?

Malkoç, 1960'ta Trabzon'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Malkoç, Köy Hizmetleri 11. Bölge Müdürlüğü, Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tez İş, Belediye İş, Öz Gıda İş, Öz İplik İş sendikalarının avukatlığını yaptı, ayrıca serbest avukat olarak da çalıştı.

TBMM'de 20 ve 21. dönemlerde Trabzon milletvekili olan Malkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanlığını yürütüyordu.
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  • 15 Kasım 2016, Salı 19:23
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