Kahramanın adına

ŞehitÖmer Halisdemir, vatanı için 15 Temmuz gecesi canını siper etti. Şehadete erdi. Türkiye artık Ömer’di. Yarışta hayatını kaybeden Jokey Ömer Kaya’nın da ölümünden 3 gün sonra oğlu dünyaya geldi. Şanlıurfalı aile, bebeğe Ömer Halis adını verdi...
Vatan hainleri 15 Temmuz gecesi, tankları, tüfekleri, uçakları ele geçirdi. Teröristbaşı Gülen vehainleri, Türk Milleti'ni hedef seçti. Ancak kahramanlar, vatanları için canlarını siper etti. FETÖ ile kan lobisinin kanlıplanına geçit vermedi. Onlardan biri de Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli olan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'di. Halisdemir, darbeci general Semih Terzi'yi öldürerek kanlı planı engelledi. Bu sırada kendisi şehadete erdi. Şehit Halisdemir,artık Türkiye'nin yeni kahramanlarındanbiriydi. 15 Temmuz'dan sonra doğan erkek bebeklere Ömer Halisdemir ismi verildi. O isimlerden biri de yarışta hayatını kaybeden Jokey Ömer Kaya'nın bebeğiydi. 30 yaşındaki Ömer Kaya, geçtiğimiz Ekim ayında Ankara 75. Yıl Hipodromu'ndaki yarışta atıyla beraber düşerek beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakıma alındı ancak yaşam mücadelesini kaybetti.
'ONURLUYUM VE MUTLUYUM...'
Bu sırada eşi Hacire 5'inci çocuklarına hamileydi. Ömer Kaya, büyük bir heyecanla oğlunun doğumunu beklemekteydi. Ancak o korkunç kazada hayatını kaybetti. Oğlu da ölümünden 3 gün sonra dünyaya geldi. Sevimli bebeğe hem babasının hem de 15 Temmuzkahramanı Ömer Halisdemir'in adı verildi. Korkunç bir kaza sonucu babasız kalan Ömer Halis, 1 ayını devirdi. Anne Hacire ise buruk sevincini şu sözlerle dile getirdi. "Ömer'imin ismi, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'le beraber bebeğimizde yaşasın diye bu adı verdik. Bu bakımdan onurluyum ve mutluyum. İyi bir aile babası olan eşim Ömer Kaya'nın adı şehidimizle birlikte oğlumuzda yaşayacak."
Jokey Ömer Kaya, kariyeri boyunca yaklaşık 13 bin yarışta at bindi. Bu yarışlarda bin 571 birincilik elde etti. Son yarışında ise yaşamını yitirdi. Onun emaneti bu dünyalar güzeli bebekti.
KÜÇÜK ADAŞ
Ömer Halis, 1 ayı geride bıraktı... Babası ile şehit Ömer Halisdemir'in adı kendisine yadigar kaldı. Dünyalar tatlısı yavrunun gülüşündeki sıcaklık ise gurur, hüzün ve hasretin diğer adıydı...
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