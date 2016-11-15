Kahraman gençlik

Adana'da yaşayan 43 yaşındaki NilgünAteş, 1.5 ay önce ağabeyini kaybetti. Bu nedenle bunalıma girdi. Ağabeyinin acısını bir türlü üzerinden atamayan kadının psikolojisi bozuldu. Nilgün Ateş dün gece otomobiline binerek Çatalan Köprüsü'ne gitti. Kendini Seyhan Baraj Gölü'nün serin sularına bıraktı. Ancak daha sonra, "Beni kurtarın, imdat, yardımedin" diye bağırmaya başladı. Bu sırada Ateş'in yardım çığlıklarını duyan kafe çalışanı İsmet Ateş suya atladı. Kadına ulaşıp onu kucağına alarak karaya çıkarmaya çalıştı. Arkadaşı Yücel Sarıboğa da yardıma gitti. Karaya çıkartıldığında ağlayan Ateş, ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. Ateş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Suya atlayan İsmet Ateş, "Bir insanın canını kurtardığım için çok mutluyum. Şimdi yine olsa yine aynı şeyi yaparım" dedi. Arkadaşına yardım eden Yücel Sarıboğa ise barajda boğulmaların çok olduğunu anlatarak, "Kadın sadece 'bana yardım edin' diye bağırıyordu biz de yardım ettik" diye konuştu
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