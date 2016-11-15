Yol Durumu
  1. Kanlı kilometre
  2. Kardeş kavgası

Kahraman gençlik

Geçen ay ağabeyini kaybeden , göle atladı. Kadını, kafede çalışan iki genç kurtardı.

Kahraman gençlik
Adana'da yaşayan 43 yaşındaki Nilgün Ateş, 1.5 ay önce ağabeyini kaybetti. Bu nedenle bunalıma girdi. Ağabeyinin acısını bir türlü üzerinden atamayan kadının psikolojisi bozuldu. dün gece otomobiline binerek Çatalan Köprüsü'ne gitti. Kendini Seyhan Baraj Gölü'nün serin sularına bıraktı. Ancak daha sonra, "Beni kurtarın, imdat, yardım edin" diye bağırmaya başladı. Bu sırada Ateş'in yardım çığlıklarını duyan kafe çalışanı İsmet Ateş suya atladı. Kadına ulaşıp onu kucağına alarak karaya çıkarmaya çalıştı. Arkadaşı Yücel Sarıboğa da yardıma gitti. Karaya çıkartıldığında ağlayan Ateş, ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. Ateş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Suya atlayan İsmet Ateş, "Bir insanın canını kurtardığım için çok mutluyum. Şimdi yine olsa yine aynı şeyi yaparım" dedi. Arkadaşına yardım eden Yücel Sarıboğa ise barajda boğulmaların çok olduğunu anlatarak, "Kadın sadece 'bana yardım edin' diye bağırıyordu biz de yardım ettik" diye konuştu
Etiketler: ,
  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar