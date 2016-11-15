Kaçak HDPKK'lı şimdi de AB Komisyonunda

Yürütülen terör soruşturmalarında ifade vermeye gitmediği için hakkında gözaltı kararı alınan ve terör örgütü PKK'ya silah taşıdığına dair görüntüleri ortaya çıkan HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, AB Komisyonunda ağırlandı.

Kaçak HDP'li, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile bir araya geldi. Görüşmeye, 5 yıl Kandil Dağı'nda PKK saflarında yer alan ve terör faaliyetleri sebebiyle kırmızı bültenle aranan HDP'nin Avrupa Temsilcisi Eyüp Doru da katıldı. Hahn, görüşmeden fotoğraf ve görüntü alınmasına izin vermedi.

Görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, Hahn'ın bir araya geldiği HDP'lilerin isimleri toplantıya kadar gizli tutuldu. Haftalık gündemde, Hahn'ın salı günü HDP'liler ile görüşeceği belirtilirken isimlere yer verilmedi. AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, AA muhabirinin geçen cuma günü bu konudaki sorusunu yanıtsız bıraktı.

TÜRKİYE KARŞITI TAVRIYLA BİLİNİYOR

Hahn, her ne kadar Genişlemeden Sorumlu AB Komisyonu Üyesi olsa da, sosyal medya ve basın toplantılarında yaptığı Türkiye karşıtı açıklamalarıyla biliniyor. Avusturyalı olan Hahn, bu tür açıklamalarıyla Türkiye'nin üyeliğine karşı duruş sergileyen ülkesinin tutumunu yansıtıyor. Avusturya'da 4 Aralık Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesi Türkiye karşıtlığı artmış durumda. Aşırı sağcı Norbert Hofer'in kazanmasının önüne geçebilmek için iktidar, aşırı sağ ile benzer bir tutum takınarak Türkiye karşıtı söylemelerde bulunuyor.

YENİ YETKİYE KARŞI ÇIKILDI

Öte yandan edinilen bilgiye göre, Hahn'ın üyelik müzakerelerinin geleceği konusunda Türk yetkililerle görüşme yapmak için yetki istemesi de AB dışişleri bakanlarının tepkisiyle karşılandı. Genişlemeden Sorumlu AB Komisyonu Üyesi olarak Hahn'ın zaten bir yetkisi olduğu, başka bir görevlendirmeye gerek bulunmadığı dile getirildi.

FETÖ VE PKK OPERASYONLARINI ELEŞTİRDİ

Hahn'ın açıkladığı Türkiye İlerleme Raporu'nda Türkiye, PKK ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı aldığı önlemler nedeniyle eleştirilmişti. Raporda, tüm siyasi partilerin darbe girişiminin arkasında FETÖ'nün olduğu yönünde görüş bildirdiği yazılmamış, terör örgütünden de "Gülen Hareketi" olarak bahsedilmişti.

PKK'YA SİLAH TAŞIYORDU

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, geçen sene temmuz ayında Suriye'den ülkeye sokulan ağır silahları PKK'ya taşımaya çalışırken görüntülenmişti. Silahı PKK'ya verecek kuryeyi kendi aracıyla taşıyan HDP'li vekil, dokunulmazlığı olduğu için gözaltına alınamamış ancak hakkında fezleke düzenlenmişti. Polis, 3 roketatar, 4 adet m-16 otomatik tüfek, 25 el bombası ve 2 bin mermiye el koymuştu.

5 YIL KANDİLDE KALDI

Görüşmede yer alan HDP'nin Avrupa Temsilcisi Doru hakkında terör faaliyetleri sebebiyle yakalama emri bulunuyor. 5 yıl Kandil'de kaldığı bilinen Doru,Türkiye'nin Interpol aracılığıyla 2007'de çıkardığı yakalama emrinin ardından 2009'da İspanyol polisi tarafından tutuklansa da iade edilmemişti.

Fransa'da siyasi mülteci statüsüyle ikamet eden ve Fransız medyasına sık sık Türkiye aleyhinde açıklamalarda bulunan Doru, Avrupa Parlamentosunda (AP) birçok etkinliğe davet ediliyor.