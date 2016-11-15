Kaçak hat!

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'liler tutuklandı. Bunlar arasında HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş da vardı. Demirtaş Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Hakkari vekili Abdullah Zeydan da tutuklanarak bu cezaevine götürüldü. İkilinin avukatı F.L.'nin ise geçtiğimiz cumartesi günü Demirtaş ve Zeydan'ı ziyaret ederken üzerinde bir cep telefonu ele geçirildiği ortaya çıktı. Avukatın üzerinde 1 adet hafıza kartı da bulunduğu tespit edildi.
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