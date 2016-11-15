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İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 18-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek NATO-PA 62. Genel Kurul toplantısı nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "18-21 Kasım 2016 tarihleri arasında Şişli ilçesinde gerçekleştirilecek olan NATO PA 62. Genel Kurulu münasebetiyle 16 Kasım 2016 Çarşamba gününden itibaren 21 Kasım 2016 Pazartesi günü tedbirler sona erene kadar ve alternatif güzergahlar aşağıda belirtilmiştir.

Trafiğe kapatılacak yollar
Silahşör Caddesi; Gökkuşağı Sokak kesişiminden itibaren Bomonti Hilton istikametine, Nehir Sokak,Ortakır Sokak,Yeniyol 1 Sokak,Öz Konak Sokak,
Bomonti Arkası Sokak, Birahane Sokak, Duçi Sokak.

Alternatif güzergahlar :
İncirli Deresi Caddesi,Akay Caddesi, Çifte Cevizler Caddesi, Sıra Cevizler Caddesi, Gökkuşağı Sokak, Huzur Sokak" denildi.
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  • 15 Kasım 2016, Salı 18:18
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