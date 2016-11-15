HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletini alenen aşağılama" suçunun işlendiği gerekçesiyle Adana'da 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle açılandavanın ilk duruşması yapıldı.

Adana 21. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya HDP Adana Milletvekili Beştaş katılmadı.

Duruşmada Beştaş'ın avukatları, müvekkillerinin Ankara'daki patlamayı protesto etmek için 14 Ekim 2015'te Adana İnönü Parkı'nda düzenlenen basın açıklamasında yaptığı konuşmasının "cımbızlanarak suç oluşturulmaya çalışıldığını" iddia ederek, konuşmada Beştaş'ın demokratik hak ve düşünceleri ile eleştirilerini belirttiğini savundu.

Mahkeme hakimi, duruşmayı Beştaş'ın talimatla savunmasının alınması için Diyarbakır'daki adresine yazı yazılmasına karar verip erteledi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletini alenen aşağılama, devletin yargı organlarını, devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama " suçlarını işlediği gerekçesiyle 3 fezleke gönderilmiş ve yapılan soruşturma sonunda Beştaş hakkında Adana 2, 8 ve 21. Asliye Ceza mahkemelerinde 2'şer yıl hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle 3 ayrı dava açılmıştı.