HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletini alenen aşağılama" suçunun işlendiği gerekçesiyle Adana'da 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle açılandavanın ilk duruşması yapıldı.
Adana 21. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya HDP Adana Milletvekili Beştaş katılmadı.
Duruşmada Beştaş'ın avukatları, müvekkillerinin Ankara'daki patlamayı protesto etmek için 14 Ekim 2015'te Adana İnönü Parkı'nda düzenlenen basın açıklamasında yaptığı konuşmasının "cımbızlanarak suç oluşturulmaya çalışıldığını" iddia ederek, konuşmada Beştaş'ın demokratik hak ve düşünceleri ile eleştirilerini belirttiğini savundu.
Mahkeme hakimi, duruşmayı Beştaş'ın talimatla savunmasının alınması için Diyarbakır'daki adresine yazı yazılmasına karar verip erteledi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletini alenen aşağılama, devletin yargı organlarını, devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama " suçlarını işlediği gerekçesiyle 3 fezleke gönderilmiş ve yapılan soruşturma sonunda Beştaş hakkında Adana 2, 8 ve 21. Asliye Ceza mahkemelerinde 2'şer yıl hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle 3 ayrı dava açılmıştı.
kalan karakter 1000
Yarabbel Alemin.. bu bölücü unsurlara öyle bir bela verki kendilerini düşünmekten başka ülkemizi,devletimizi,milletimizi ve insanlarımızı düşünemesinler..İslama düşman olanları memleket,imize düşman olanları kahrı perişan eyle yarabbim...amin. bu zavallı müsvedde de inşallah tarihteki bölücü rolünü alır ve defolup gider bu ülkeden..ayrıca bunların evlatları,kocalarıveya karılarınıda mahkemeye sevk etmek gerekiyor çünkü bunlar vatan haini resmen..ve vatan hainliği ne ne ceza veriliyorsa onu alacaklardır inşallah..aminnn
geberene kadar hucrede kalsin gun isigi haram bu soysuzlura
50 yıl müebbet verilsin
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.