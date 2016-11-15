Gülen’in kardeşine 76 bin lira maaş!

Fetullah Gülen'in Amerika'da bulunduğu dönemde, Türkiye'de Kaynak Holding bünyesindeki bir şirkette genel koordinatör olarak çalışıyor gösterildiği ortaya çıktı. Kaynak Holding'e atanan kayyum heyetinin başında bulunan İmran Okumuş'un tespitlerine göre; Fetullah Gülen 1 Haziran 1994'te Nil Basım Yayın şirketinde genel koordinatör olarak işe başladı.

Gülen 1999'da ABD'ye gitse de, 9 Ekim 2002'ye kadar bu şirkette genel koordinatörlük görevini sürdürmüş görünüyor. Gülen 18 Ekim 2002'de ise bu kez Çağlayan A.Ş.'de göreve başladı. Kayıtlara göre burada ise 1 Ocak 2003'e kadar görev yaptı.





AYDA 2 KERE DE İKRAMİYE...

Fetullah Gülen'in iki kardeşi ve birçok akrabasına da Kaynak Holding'e bağlı şirketlerden çok yüklü maaşlar ödendiği tespit edildi. Buna göre Gülen'in kardeşleri Kudbettin ve Mesih Gülen Kaynak Holding bünyesindeki şirketlerde danışman olarak çalışmışlar. Mesih Gülen 1985-2015 arasında Çağlayan Matbaa'da çalışırken aylık 76 bin lira gibi uçuk bir aylık almış. Mesih Gülen'in günlüğü bile asgari ücretin üstünde yani 1600 liraya tekabül ediyor.

Kudbettin Gülen ise 1987- 2015 arası, Çağlayan Matbaası'nda danışmanlık yapmış. Aylık ücreti ise 7500 liraymış. İki kardeşe yılda 2 kere 2'şer maaş ikramiye verildiği de tespit edildi.





KAYNAK'TAKİ DİĞER AKRABALARI

Gülen'in birinci dereceden akrabası Abdülkadir Korucuk, 2011-2016 arasında Kaynak Holding Eğitim ve gelişim uzmanı olarak çalıştığı ve maaşının 6 bin lira olduğu belirlendi.

Işık Yayıncılık'ta 2013-2016 arasında editör olarak çalışan Asiye Gülen'in aylık ücreti 3400 liraymış.

Sürat Basım Yayın'da animasyon uzmanı olarak 2012-2013 arasında çalışan Ebüseleme Gülen ise aylık 4600 lira ücret almış. Gülen'in diğer akrabaları, Mehmet Selman Gülen'in Çağlayan Basım'da Cüneyt Gülen'in ise NT Kırtasiye'de müşteri asistanı olarak çalıştığı belirlendi.

FETÖ liderinin diğer akrabaları; Zübeyir Gülen, Sedat Gülen, Vedat Gülen ve Mushap Gülen'in de Çağlayan Basım'da çalıştıkları ortaya çıktı.



KAYNAK'IN 31 ŞİRKETİ DAHA TMSF'YE GEÇTİ

FETÖ/PDY'ye finans sağladığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Kaynak Holding'e bağlı 31 şirket daha Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi. Holdingin fona geçen şirket sayısı 74'e çıktı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, hakkında soruşturma süren Kaynak Holding'e bağlı 31 şirkete atanan kayyumların yetkilerinin, TMSF'ye devredilmesini talep etti.

TOPLAM 74 ŞİRKET TMSF'DE

Savcılığın talebini değerlendiren Anadolu 4. Sulh Ceza Hâkimliği, OHAL kapsamında çıkarılan ve 1 Eylül'de yayımlanan 674 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, 31 şirkete atanan kayyumların tüm yetkilerinin TMSF'ye devredilmesini ve devirle birlikte mevcut kayyumların görevlerinin sona ermesini kararlaştırdı. Soruşturma kapsamında kayyumların yetkilerinin TMSF'ye devredildiği şirket sayısı 74'e yükseldi.