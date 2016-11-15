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Güçlü başkanlık sistemi geliyor

Güçlü başkanlık sistemi geliyor
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü , hükümet olarak anayasa değişikliğiyle getirmeyi planladıkları yeni sistemin tam ve güçlendirilmiş bir başkanlık olduğunu belirtti. Kurtulmuş, "Kapsamlı anayasa değişikliği başka zamana bırakılacak. Üzerinde durduğumuz tam ve güçlendirilmiş bir başkanlık sistemidir. Adı başkanlık ya da cumhurbaşkanlığı sistemi olabilir. 330'u bulduğumuz anda başkanlıkla ilgili düzenleme TBMM'ye getirilecektir. MHP ile bu konuda görüşmeler sürüyor. CHP de isterse bu süreçte yer alabilir" dedi.
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  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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