Güçlü başkanlık sistemi geliyor

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, hükümet olarak anayasa değişikliğiyle getirmeyi planladıkları yeni sistemintam ve güçlendirilmişbir başkanlık olduğunubelirtti. Kurtulmuş, "Kapsamlı anayasa değişikliği başka zamana bırakılacak. Üzerinde durduğumuz tam ve güçlendirilmiş bir başkanlık sistemidir. Adı başkanlık ya da cumhurbaşkanlığı sistemi olabilir. 330'u bulduğumuzanda başkanlıkla ilgilidüzenleme TBMM'yegetirilecektir. MHP ile bu konuda görüşmeler sürüyor. CHP de isterse bu süreçte yer alabilir" dedi.
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