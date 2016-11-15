FaceTime’dan kız istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine hayırlı bir olaya aracılık etti. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda oyuncu Murat Yıldırım venişanlısı Faslı oyuncu-modelİmane El Bani ile karşılaştı. İkili ile bir süre sohbet eden Erdoğan, daha sonra FaceTime aracılığıyla babası Bouchaib El Bani'den, kızı El Bani'yi ünlü oyuncu Yıldırım'a istedi. Baba Bani'ye, "Gençler anlaşmışlar. Allah'ınemri Peygamber'in kavliyle MuratYıldırım'a kızınızı istiyoruz" dedi. Baba El Bani de "Teşekkür ederim. Madem birbirlerini sevmişler. Kızistemeyi siz yaptığınız için inşallahbu evlilik daha mübarek hale gelir" ifadelerini kullandı. Erdoğan, ailesi ve şahsı adına sevgi ve saygılarını belirtip babayı tebrik etti. "Hayırlı,uğurlu olur inşallah. Bir gün hayırlıbir vesileyle görüşürüz inşallah" temennisinde bulundu. Emine Erdoğan da daha sonra çifti tebrik etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.