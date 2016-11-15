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FaceTime’dan kız istedi

Erdoğan, Esenboğa Havalimanı’nda, ve nişanlısı Faslı İmane El Bani ile karşılaştı. FaceTime aracılığıyla El Bani’yi babası Bouchaib El Bani’den istedi. “Evet” cevabı geldi.

FaceTime’dan kız istedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine hayırlı bir olaya aracılık etti. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda oyuncu Murat Yıldırım ve nişanlısı Faslı oyuncu-model İmane El Bani ile karşılaştı. İkili ile bir süre sohbet eden Erdoğan, daha sonra FaceTime aracılığıyla babası Bouchaib El Bani'den, kızı El Bani'yi ünlü oyuncu Yıldırım'a istedi. Baba Bani'ye, "Gençler anlaşmışlar. Allah'ın emri Peygamber'in kavliyle Murat Yıldırım'a kızınızı istiyoruz" dedi. Baba El Bani de "Teşekkür ederim. Madem birbirlerini sevmişler. Kız istemeyi siz yaptığınız için inşallah bu evlilik daha mübarek hale gelir" ifadelerini kullandı. Erdoğan, ailesi ve şahsı adına sevgi ve saygılarını belirtip babayı tebrik etti. "Hayırlı, uğurlu olur inşallah. Bir gün hayırlı bir vesileyle görüşürüz inşallah" temennisinde bulundu. Emine Erdoğan da daha sonra çifti tebrik etti.
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  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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