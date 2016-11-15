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Evlat sı!

Enerji şirketi GSD’ye kargo ile gönderilen , patron katında patladı. Şirket ortağı, eski Bakan Kemal Kurdaş’ın oğlu Osman Kurdaş ağır yaralandı. Bombacı, öz oğlu A.C.K. çıktı. Hain evlat, babasının kaldırıldığı hastanede yakalandı

Evlat bombası!
İstanbul 'deki Genel Sistem Dizayn (GSD) adlı şirkete, kurye kıyafeti giyen bir şüphelinin getirdiği el yapımı büyük bir gürültüyle patladı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özdemir Osman Kurdaş (56) ile CEO Şahnur Agaik ve sekreter Sevgi Özcan yaralandı. Eski Maliye Bakanı Kemal Kurdaş'ın oğlu olan Osman Kurdaş'ın bir kolu koptu, hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin durumun iyi olduğu açıklandı. Olay dün 13.00 sıralarında Zümrütevler Mahallesi Nazmi İlker Sokak, 8 numaradaki şirket merkezinde yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, kurye kılığındaki kasklı bir genç, motosikletini şirkete yaklaşık 150 metre uzaklıktaki bir noktaya bıraktıktan sonra şirket binasına girdi. Getirdiği siyah çantayı V.M. adlı güvenlik görevlisine teslim etti. V.M. de paketi sekreter Sevgi Özcan'a verdi.

HASTANEDE YAKALANDI
Özcan da paketle birlikte, şirket yöneticilerinin bulunduğu dördüncü kata çıktı. Osman Kurdaş'a geldiği ifade edilen paket açıldığı sırada büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın şiddetiyle şirketin patron katı harabeye dönerken Kurdaş, Agaik ve Özcan yaralandı. Binada can pazarı yaşandı. Yaralılar hızla hastaneye kaldırılırken polis kameraya yakalanan kuryeyi aramaya başladı. Bombalı kargoyu şirkete teslim eden kişinin Kurdaş'ın oğlu A.C.K. olduğu ortaya çıktı. Bu tespit, tecrübeli dedektifleri bile şoka uğrattı. Kimliğinin belirlendiğinden haberi olmayan bombacı oğul ise bu sırada tedavi altına alınan basını ziyaret etmeye kalktı. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kıskıvrak yakalandı.


Osman Kurdaş, AVIVASA Emeklilik ve Hayat CEO'su Meral Eredenk ile evli.


İşadamı Şahnur Agaik'in durumu iyi.

Ahmet ALTINDİŞ - Ferit ZENGİN
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  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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