Evlat bombası!

Enerji şirketi GSD’ye kargo ile gönderilen bomba, patron katında patladı. Şirket ortağı, eski Bakan Kemal Kurdaş’ın oğlu Osman Kurdaş ağır yaralandı. Bombacı, öz oğlu A.C.K. çıktı. Hain evlat, babasının kaldırıldığı hastanede yakalandı
İstanbul Maltepe'deki Genel Sistem Dizayn (GSD) adlı şirkete, kurye kıyafeti giyen bir şüphelinin getirdiği el yapımı bomba büyük bir gürültüyle patladı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özdemir Osman Kurdaş (56) ile CEO Şahnur Agaik ve sekreter Sevgi Özcan yaralandı. Eski Maliye Bakanı Kemal Kurdaş'ın oğlu olan Osman Kurdaş'ın bir kolu koptu, hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin durumun iyi olduğu açıklandı. Olay dün 13.00sıralarında Zümrütevler MahallesiNazmi İlker Sokak, 8 numaradakişirket merkezinde yaşandı. Güvenlikkameralarına yansıyan görüntüleregöre, kurye kılığındaki kasklı birgenç, motosikletini şirkete yaklaşık150 metre uzaklıktaki bir noktayabıraktıktan sonra şirket binasına girdi. Getirdiği siyah çantayı V.M. adlı güvenlik görevlisine teslim etti. V.M. de paketi sekreter Sevgi Özcan'a verdi.
HASTANEDE YAKALANDI
Özcan da paketle birlikte, şirket yöneticilerinin bulunduğu dördüncü kata çıktı. Osman Kurdaş'a geldiği ifadeedilen paket açıldığı sırada büyükbir gürültüyle patladı. Patlamanınşiddetiyle şirketin patron katıharabeye dönerken Kurdaş, Agaikve Özcan yaralandı. Binada canpazarı yaşandı.Yaralılar hızla hastaneyekaldırılırken polis kameraya yakalanankuryeyi aramaya başladı. Bombalı kargoyu şirkete teslim eden kişinin Kurdaş'ın oğlu A.C.K. olduğu ortaya çıktı. Bu tespit, tecrübeli dedektifleri bile şoka uğrattı. Kimliğinin belirlendiğinden haberi olmayan bombacı oğul ise bu sırada tedavi altına alınan basını ziyaret etmeye kalktı. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kıskıvrak yakalandı.
Osman Kurdaş, AVIVASA Emeklilik ve Hayat CEO'su Meral Eredenk ile evli.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.