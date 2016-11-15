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Evi başına yıkıldı

Ünlülerin kuaförü , evli müşterisiyle yasak aşk yaşadı. Evini sevgilisi A.B.T.’nin üzerine geçirdi. İkili ters düşünce kadın 600 bin dolarlık daireyi başkasına sattı

Evi başına yıkıldı
Magazin dünyasının yakından tanıdığı kuaför aşkzede oldu. İstanbul'da 30 yıldır kuaförlük yapan Boz Yeşilköy, Etiler, Göktürk gibi gözde bölgelerde salon açtı. Kemal Boz ile üç çocuk annesi eşi H. Boz işlerini birlikte sürdürüyordu. Kemal Boz Yeşilköy'deki salonu işletirken, eşi de Göktürk'teki salonda müşterilerine hizmet veriyordu. Çift bu arada Göktürk'teki lüks bir siteden 600 bin dolarlık ev aldı. Bir süre sonra Boz ile müşterisi A.B.T. arasında yakınlaşma başladı. Her ikisi de evli ve çocuklu olan ikili Uludağ, Fransa ve İtalya'ya tatile gitti. Aldatıldığını öğrenen H. Boz 2009 yılında boşanma davası açtı, oturdukları evin tapusuna da 'aile konutu' şerhi koydurdu. Ancak Kemal Boz, eşine davayı geri çektirdi ve evin üzerindeki şerhi kaldırdı. Ancak çiftin arasındaki huzursuzluk giderek arttı. H. Boz bir kez daha 'aile konutu' şerhi koydurmak için tapu müdürlüğüne gitti. Ancak, kayıtlara bakınca ilk şoku yaşadı.

ŞOK ÜSTÜNE ŞOK
Yapılan incelemede tapunun A.B.T. adına 12 Aralık 2009'da devredildiği anlaşıldı. Bu kez, Kemal Boz ile A.B.T.'nin arası açıldı. A.B.T. sevgilisinin eşinin davası ile ilgili bir sıkıntı yaşamamak için evi bu kez, kuzeni Ş.'nin eşine sattı. Çift boşandı 3 çocuğun velayeti de anneye verildi. Bütün bu davalar sürerken, ev bir kez daha el değiştirdi. Bu kez, A.B.T'nin evi sattığı kişi, 2013'te evi S.A.A'ya devretti. Bilirkişi raporuna göre değeri 600 bin dolar olan evin A.'ya 250 bin TL'ye satıldığı anlaşıldı. Evin son 'sahibi' A. ise, H.B.'nin, çocukları ile birlikte evi tahliye etmesi için dava açtı.
Etiketler:
  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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