Evi başına yıkıldı

Magazin dünyasının yakından tanıdığı kuaför Kemal Boz aşkzede oldu. İstanbul'da 30 yıldır kuaförlük yapan Boz Yeşilköy, Etiler, Göktürk gibi gözde bölgelerde salon açtı. Kemal Boz ile üç çocuk annesi eşi H. Boz işlerini birlikte sürdürüyordu. Kemal Boz Yeşilköy'deki salonu işletirken, eşi de Göktürk'teki salonda müşterilerine hizmet veriyordu. Çift bu arada Göktürk'teki lüks bir siteden 600 bin dolarlık ev aldı. Bir süre sonra Boz ilemüşterisi A.B.T. arasındayakınlaşma başladı. Herikisi de evli ve çocukluolan ikili Uludağ, Fransave İtalya'ya tatile gitti. Aldatıldığını öğrenen H. Boz 2009 yılında boşanma davası açtı, oturdukları evin tapusuna da 'aile konutu' şerhi koydurdu. Ancak Kemal Boz, eşine davayı geri çektirdi ve evin üzerindeki şerhi kaldırdı. Ancak çiftin arasındaki huzursuzluk giderek arttı. H. Boz bir kez daha 'aile konutu' şerhi koydurmak için tapu müdürlüğüne gitti. Ancak, kayıtlara bakınca ilk şoku yaşadı.
ŞOK ÜSTÜNE ŞOK
Yapılan incelemede tapunun A.B.T. adına 12 Aralık 2009'da devredildiği anlaşıldı. Bu kez, Kemal Boz ile A.B.T.'nin arası açıldı. A.B.T. sevgilisinin eşinindavası ile ilgili bir sıkıntı yaşamamakiçin evi bu kez, kuzeniŞ.'nin eşine sattı. Çift boşandı3 çocuğun velayeti de anneyeverildi. Bütün bu davalar sürerken,ev bir kez daha el değiştirdi. Bu kez, A.B.T'nin evi sattığı kişi, 2013'te evi S.A.A'ya devretti. Bilirkişi raporuna göre değeri 600 bin dolar olan evin A.'ya 250 bin TL'ye satıldığı anlaşıldı. Evin son 'sahibi' A. ise, H.B.'nin, çocukları ile birlikte evi tahliye etmesi için dava açtı.
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