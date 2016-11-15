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Evde trafik kazası!

Fabrika işçilerini taşıyan minibüs, kontrolden çıktı. Yol kenarındaki eve daldı. Feci kazada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Evde trafik kazası!
Akıllara durgunluk veren olay dün 'da yaşandı. 26 yaşındaki Ali Sabah Çipil'in kullandığı servis minibüsü, kontrolden çıktı. Yol kenarındaki 2 katlı bir eve çarptı. Kazanın şiddetiyle evin duvarının bir kısmı yıkıldı. Büyük bir gürültüye uyanan ev sahibi 52 yaşındaki Bekir Koçhan, gördüğü manzara karşısında şok oldu. Koçhan, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Minibüs içinde sıkışanlar kısa sürede çıkartılırken, bir kadın ve bir erkeğin kaza yerinde öldüğü belirlendi. Yaralılardan 44 yaşındaki Şirin Akkaya ile Elif Sıçramaz, 39 yaşındaki Mustafa Arık, 26 yaşındaki Ali Sabah Çipil, 42 yaşındaki Ahmet Endez, Osman Endez, Yıldız Tan, Caner Işık ile bir kadın ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kimliği belirsiz kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çipil, Arık ve Tan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Öte yandan sürücünün 1.52 promil alkollü olduğu öğrenildi.
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  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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