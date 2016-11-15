Evde trafik kazası!

Akıllaradurgunlukveren olay dünAdana'da yaşandı.26 yaşındaki AliSabah Çipil'inkullandığı servisminibüsü, kontroldençıktı. Yol kenarındaki 2katlı bir eve çarptı. Kazanınşiddetiyle evin duvarının birkısmı yıkıldı. Büyük bir gürültüyeuyanan ev sahibi 52 yaşındaki BekirKoçhan, gördüğü manzara karşısındaşok oldu. Koçhan, polis ve sağlıkekiplerine haber verdi.
SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI Minibüs içinde sıkışanlar kısasürede çıkartılırken, bir kadın vebir erkeğin kaza yerinde öldüğübelirlendi. Yaralılardan 44 yaşındakiŞirin Akkaya ile Elif Sıçramaz,39 yaşındaki Mustafa Arık, 26yaşındaki Ali Sabah Çipil, 42yaşındaki Ahmet Endez, OsmanEndez, Yıldız Tan, Caner Işık ilebir kadın ambulanslarla kenttekiçeşitli hastanelere kaldırıldı. Kimliğibelirsiz kadın, tüm müdahalelererağmen kurtarılamadı. Çipil, Arık veTan'ın hayati tehlikesinin bulunduğubildirildi. Öte yandan sürücünün 1.52promil alkollü olduğu öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.