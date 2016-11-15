Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada gözaltına alınan ve örgütün sözde "Doğu Anadolu Bölgesi dernekler abisi" olduğu belirtilen Doğu Anadolu Sanayici İşadamları Dernekleri Federasyonu (DASIDEF) Genel Sekreteri Halim Gökçe tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonuna (TUSKON) bağlı olan DASIDEF Genel Sekreteri Halim Gökçe'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolü sonrası adliyeye çıkarılan Gökçe, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "terör örgütü FETÖ üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Bölgedeki FETÖ'ye bağlı dernekleri yönettiği ve bu nedenle örgütün "dernekler abisi" olarak bilindiği belirtilen Gökçe'nin, derneklerden ayrılmak isteyen üyelere baskı uyguladığı ileri sürüldü.

Terör örgütü FETÖ adına "himmet" toplama işini de yürüttüğü iddia edilen Gökçe'nin örgüte ilgiyi artırmak amacıyla iş adamları için yurt dışı gezileri düzenlediği belirtildi.