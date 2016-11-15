Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattında çıkan çatışmada Agil Melikov isimli askerin şehit düştüğü bildirildi.
Bakanlık yetkilileri şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerini iletirken Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Melikov'a üçüncü dereceli "üstün askeri hizmet" madalyası verilmesi kararı aldı.
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