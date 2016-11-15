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cephe hattında çatışma

cephe hattında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan bir asker hayatını kaybetti.

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattında çıkan çatışmada Agil Melikov isimli askerin şehit düştüğü bildirildi.

Bakanlık yetkilileri şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerini iletirken Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Melikov'a üçüncü dereceli "üstün askeri hizmet" madalyası verilmesi kararı aldı.
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  • 15 Kasım 2016, Salı 21:16
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