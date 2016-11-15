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Erdoğan'dan ve 'a ziyaret

Cumhurbaşkanı , ve 'a resmi ziyaretlerde bulunacak.

Erdoğandan Özbekistan ve Pakistana ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16-17 Kasım günlerinde 'a, 17-18 Kasım günlerinde ise Özbekistan'da temaslarda bulunacak.

Erdoğan, Pakistan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin ve Başbakan Navaz Şerif ile görüşecek, Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumuna hitap edecek. Türkiye ve Pakistan'dan üst düzey şirketlerin yöneticileriyle düzenlenecek toplantıya Başbakan Şerif ile katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslamabad'ın ardından Lahor'a da gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17-18 Kasım'da ise Özbekistan'ın Semerkant kentini ziyaret edecek. Özbekistan Cumhurbaşkanı Vekili, Başbakan Şevket Mirziyayev ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı 'ın, Türk-Özbek ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ülkeye yapacağı ziyaretlerin Türkiye ile söz konusu ülkeler arasındaki ilişkilerin ve iş birliğinin daha da geliştirilip, güçlendirilmesi yönünde önemli bir fırsat olacağı belirtildi.
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  • 15 Kasım 2016, Salı 14:07
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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yetim yetim

abo vay vay ozbek istan yandi pakistan zaten biraz karisik afgan istanla aman hindistana uygur turklere turkiyeye gonul bagi olan ulkelere lutfen uramasin muhakak uradigi ulkeler karisiyor gunah ya anlamadim ozbek istanla pakistanda isin ne niye avrupa ulkeleri deyil turkiyenin isleri sorunlar avrupa ulkeleriyle deyilmi neden avrupa ulkelrine ziyaret etmiyor cunki yuzu yok avrupa ulkelerine bakacak

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evet0
hayır0
cevapla 15.11.2016 14:21
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