Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16-17 Kasım günlerinde Pakistan'a, 17-18 Kasım günlerinde ise Özbekistan'da temaslarda bulunacak.

Erdoğan, Pakistan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin ve Başbakan Navaz Şerif ile görüşecek, Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumuna hitap edecek. Türkiye ve Pakistan'dan üst düzey şirketlerin yöneticileriyle düzenlenecek toplantıya Başbakan Şerif ile katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslamabad'ın ardından Lahor'a da gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17-18 Kasım'da ise Özbekistan'ın Semerkant kentini ziyaret edecek. Özbekistan Cumhurbaşkanı Vekili, Başbakan Şevket Mirziyayev ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk-Özbek ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ülkeye yapacağı ziyaretlerin Türkiye ile söz konusu ülkeler arasındaki ilişkilerin ve iş birliğinin daha da geliştirilip, güçlendirilmesi yönünde önemli bir fırsat olacağı belirtildi.