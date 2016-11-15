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Erdoğan: Siz bu milletin gönlünü kazandınız

TRT World için düzenlenen tanıtım gecesinde konuşma yapan , Diriliş Ertuğrul'a ödül gecesinde yapılan saygısızlığa değindi, Okan Bayülgen'e tepki gösterdi.

Erdoğan: Siz bu milletin gönlünü kazandınız

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Diriliş Ertuğrul ekibine yapılan saygısızlığa sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

Az önce Diriliş'in yönetici ve kadrosuna onu söyledim. Onların o şekilde yorum yapmalarına, değerlendirmelerine hiç kafanızı takmayın, yola devam edin. Bu millet sizi bağrınıza basmış, onlar bassa ne yazar, basmasa ne yazar. Onların orada verilecek şekli bir ödülü önemli değil, asıl önemli olan şu milletin gönlünü siz kazandınız, işte asıl mükafat, asıl ödül bu.

"Baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş meğer" diyoruz ya. İşte mesele bu.

Erdoğan: Bu millet sizi bağrına bastı

Benim torunlarım bile bırakamıyorlar. Tamamını izlemek yetmiyor. Bir de özetini izliyorlar. Gönülleri fethetmiş bir dizi bu.

Beyefendi izleyememiş. Fırsat bulursa izleyecekmiş.

Kardeşlerim, başkaların bizi anlamasını ve hakkıyla anlatmasını beklemenin boş bir çaba olduğunu artık biz çok iyi biliyoruz.
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  • 15 Kasım 2016, Salı 22:20
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