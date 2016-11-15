Doktora dayak

Samsun'da önceki gün 21 yaşındaki Umutcan A. silahlı saldırıya uğradı. Yaralı genç, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bu sırada hastanenin Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Umut Halıcı,yaralıyı ameliyataalmak için hazırlıkyapmaya başladı. Umutcan'ın tomografisi çekildiği sırada odaya giren arkadaşı 23 yaşındaki Muhammet A.O. doktor Halıcı'ya saldırdı. Gözüne yumruk attı. Daha sonra olay yerinden kaçtı. Polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Muhammet A.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözünden yaralanan ve kafa travması geçiren Dr. Halıcı, hastanede tedavi altına alındı.
ORTAK KINAMA! Samsun İl Sağlık Müdürü Dr.Yusuf Güney, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. S. Sırrı Kılıç ve Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu yayınladıkları ortak bildiriyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Ümit Halıcı'ya yapılan menfur saldırıyı kınadı.
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