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bu ne!

Doktor bu ne!
Kırklareli Devlet Hastanesi acil servisinde Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olarak görev yapan C.D.Ö., iddiaya göre sosyal medya hesabından, ' halkı yeter kırmayın bi yerlerinizi s.....im yeter. Sabahtan beri rahat vermediniz' diye küfürlü mesaj paylaştı. Doktor Ö.'nün mesajını gören Kırklareliler, mesaja tepki gösterdi. Ö. ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, paylaşımın kendisine ait olmadığını savunarak "Buna rağmen vatandaşlardan özür dilerim" dedi. Ancak C.D.Ö. hakkında soruşturma başlatıldı.
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  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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