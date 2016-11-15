Doktor bu ne!

Kırklareli Devlet Hastanesi acil servisinde Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olarak görev yapan C.D.Ö., iddiaya göre sosyal medya hesabından, 'Kırklareli halkı yeter kırmayın bi yerlerinizi s.....im yeter. Sabahtan beri rahat vermediniz' diye küfürlü mesaj paylaştı. Doktor Ö.'nün mesajınıgören Kırklareliler, mesajatepki gösterdi. Ö. ise sosyalmedya hesabından yaptığıaçıklamada, paylaşımınkendisine ait olmadığınısavunarak "Buna rağmenvatandaşlardan özür dilerim"dedi. Ancak C.D.Ö. hakkında soruşturma başlatıldı.
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