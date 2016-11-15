Yol Durumu
  1. Biden, Akıncı ile telefonda görüştü
  2. Şarapla intihar etti

DNA testiyle aklandı

DNA testiyle aklandı
Muğla'da geçen Mayıs ayında işitme engelli 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi B.Ş.'ye okul arkadaşlarıyla gittiği piknikte tecavüz edip, hamile bıraktığı ileri sürülen 15 yaşındaki lise öğrencisi B.A., yapılan DNA testi sonuçlarından suçsuz olduğu ortaya çıktı. Raporda "DNA testinde ceninin biyolojik babasının suça sürüklenen çocuk B.A. olmadığı belirlenmiştir" denildi. Avukat Serap Yalılı, müvekili B.A.'nın mağdur olduğunu belirtip, haklarını yasal yollardan arayacaklarını söyledi. Genç kızın babası İsmail Ş. ise "Peki, benim kızımın durumu ne olacak? Adalete sonunan kadar güveniyorum. Kızımın mağduruyetinin giderilmesi için kim suçlu ise bulunup, yargı karşısına çıkartılıp, hakettiği ceza verilsin" diye konuştu.
Etiketler:
  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar