DNA testiyle aklandı

Muğla'da geçen Mayıs ayında işitme engelli 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi B.Ş.'ye okul arkadaşlarıyla gittiği piknikte tecavüz edip, hamile bıraktığı ileri sürülen 15 yaşındaki lise öğrencisi B.A., yapılan DNA testi sonuçlarından suçsuz olduğu ortaya çıktı. Raporda "DNA testinde ceninin biyolojik babasının suça sürüklenen çocuk B.A. olmadığı belirlenmiştir" denildi. Avukat Serap Yalılı, müvekili B.A.'nın mağdur olduğunu belirtip, haklarını yasal yollardan arayacaklarını söyledi. Genç kızın babası İsmail Ş. ise "Peki, benim kızımın durumu ne olacak? Adalete sonunan kadar güveniyorum. Kızımın mağduruyetinin giderilmesi için kim suçlu ise bulunup, yargı karşısına çıkartılıp, hakettiği ceza verilsin" diye konuştu.