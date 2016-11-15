Diyarbakır'ı arka bahçe haline getirmişler

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine sessiz kalan AB ve ABD'li temsilcileri, konu tutuklanan HDP'liler olunca ayağa kalktı! Avrupa ve ABD'li siyasetçilerin HDP - PKK sevdası son yıllarda zirve yaptı. HDP'li belediye başkanları ve aralarında Eş Genel Başkanlar Selehattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu milletvekillerinin tutuklanmasına hadsiz tepkilerde bulunan hatta TBMM'ye gelip grup toplantılarına katılan AB temsilcileri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni adeta arka bahçesi haline getirmiş. Avrupalı ve ABD'li ziyaretçilerin her gelişinin ardından Diyarbakır'da sansasyonel saldırılar olmuş!

ZİYARET DEFTERİ ÇOK KABARIK

HDP'lilerin Mayıs 2015 ila Ekim 2016 tarihleri arasında Diyarbakır'a gelen AB ve ABD'li dostlarının ziyaret defteri uzayıp gidiyor. İşte dikkat çeken ziyaretler ve sonrasında yaşanan olaylardan sadece bazıları:

İTALYAN HEYETTEN SONRA BOMBA! 5 HAZİRAN 2015

AB raportörleri ve İtalyan Hâkim Luca Perilli'den oluşan heyet 28 Mayıs 2015'te Diyarbakır'a gelerek Fırat Anlı ile görüştü. Ziyaretlerden 8 gün sonra 7 Haziran 2015'te yapılacak milletvekili genel seçimleri için HDP Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda düzenlediği mitingde patlama meydana geldi. Olayda 5 kişi öldü, 400'ün üzerinde kişi de yaralandı.

AYTAÇ BARAN ÖLDÜRÜLDÜ 9 HAZİRAN 2015

9 Haziran 2015'te Eş Başkan Fırat Anlı Almanya'dan gelen iki farklı heyetle görüştü. Önce Alman Sol Parti Milletvekili Karin Binder ve beraberindeki sivil toplum örgütü temsilcileri ile görüşen Anlı, daha sonra Alman İnsan Hakları Teşkilatı onursal Başkanı Karin Bronmüller ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü. Görüşmenin ardından Yeni İHYA-DER Başkanı Aytaç Baran uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

SEÇİM SONRASI UTANÇ ÇİZİMLERİ 7 EKİM 2011

Kasım 2015'deki genel seçimleri sürecini gözetlemek ve bilgi almak bahanesiyle 7 Ekim 2015'te AGİT seçim gözlem heyeti, Diyarbakır'a gelerek Gültan Kışanak ve Fırat Anlı'yı ziyaret etti. Bu ziyaretin hemen ardından çoçuk gelinlere dikkat çekmek amacıyla bilboardlara Hz. Muhammed'e (s.a.v) hakaret içeren çizimlerin asılması, büyük tepkilere neden oldu.

PİRİ'DEN SONRA SOKAKLAR KARIŞTI? 9 ARALIK 2015

Terör örgütü PKK üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak suçundan HDP'li milletvekillerinin tutuklanması sürecinde 'Türkiye'ye vize serbestliği asla onaylanmaz' diye küstah tehditte bulunan AP Raportörü Kati Piri baş ziyaretçiler arasında yerini almış. 9 Aralık 2015'te Kışanak ve Anlı'yı ziyaret eden Piri'nin ziyaretinden sonra sokak gösterileri başladı.

PROVOKATÖRLER İŞ BAŞINDA 13 OCAK 2016

Farklı birçok ülkeden gelen ajan ve provokatörlerin cirit attığı Diyarbakır, 2016 yılına da silahlı ve bombalı saldırılarla girdi. PKK'lı teröristler 13 Ocak 2016'da Çınar ilçesinde bulunan Emniyet lojmanlarına bomba yüklü araçla saldırı düzenledi. Saldırıda polis Mehmet Şenol Çiftçi, kızı 4 yaşındaki Mevlüde İrem Çiftçi ile 4 sivil vatandaş hayatını kaybetti. Çoğu polis yakını olmak üzere 39 kişi de yaralandı.

YARDIMA KOSTULAR

Güvelik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu Sur'da kıstırılan teröristlerin kurtarılması için halkı sokağa davet eden HDP'nin halk tarafından yalnız bırakılması üzerine AB ve ABD'den ziyaretler sıklaştı. 11 Şubat 2016'da AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Hansjörg Haber, 8 Nisan 2016'da Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks, 20 Mayıs 2016'da Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Salil Shetty Kışanak ve Anlı'yı ziyaret etti.