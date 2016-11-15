Diyarbakır'ı arka bahçe haline getirmişler

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine sessiz kalan AB ve ABD'li temsilcileri, konu tutuklanan HDP'liler olunca ayağa kalktı! Avrupa ve ABD'li siyasetçilerin HDP - PKK sevdası son yıllarda zirve yaptı. HDP'li belediye başkanları ve aralarında Eş Genel Başkanlar Selehattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu milletvekillerinin tutuklanmasına hadsiz tepkilerde bulunan hatta TBMM'ye gelip grup toplantılarına katılan AB temsilcileri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni adeta arka bahçesi haline getirmiş. Avrupalı ve ABD'li ziyaretçilerin her gelişinin ardından Diyarbakır'da sansasyonel saldırılar olmuş!
ZİYARET DEFTERİ ÇOK KABARIK
HDP'lilerin Mayıs 2015 ila Ekim 2016 tarihleri arasında Diyarbakır'a gelen AB ve ABD'li dostlarının ziyaret defteri uzayıp gidiyor. İşte dikkat çeken ziyaretler ve sonrasında yaşanan olaylardan sadece bazıları:
İTALYAN HEYETTEN SONRA BOMBA! 5 HAZİRAN 2015
AB raportörleri ve İtalyan Hâkim Luca Perilli'den oluşan heyet 28 Mayıs 2015'te Diyarbakır'a gelerek Fırat Anlı ile görüştü. Ziyaretlerden 8 gün sonra 7 Haziran 2015'te yapılacak milletvekili genel seçimleri için HDP Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda düzenlediği mitingde patlama meydana geldi. Olayda 5 kişi öldü, 400'ün üzerinde kişi de yaralandı.
AYTAÇ BARAN ÖLDÜRÜLDÜ 9 HAZİRAN 2015
9 Haziran 2015'te Eş Başkan Fırat Anlı Almanya'dan gelen iki farklı heyetle görüştü. Önce Alman Sol Parti Milletvekili Karin Binder ve beraberindeki sivil toplum örgütü temsilcileri ile görüşen Anlı, daha sonra Alman İnsan Hakları Teşkilatı onursal Başkanı Karin Bronmüller ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü. Görüşmenin ardından Yeni İHYA-DER Başkanı Aytaç Baran uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
SEÇİM SONRASI UTANÇ ÇİZİMLERİ 7 EKİM 2011
Kasım 2015'deki genel seçimleri sürecini gözetlemek ve bilgi almak bahanesiyle 7 Ekim 2015'te AGİT seçim gözlem heyeti, Diyarbakır'a gelerek Gültan Kışanak ve Fırat Anlı'yı ziyaret etti. Bu ziyaretin hemen ardından çoçuk gelinlere dikkat çekmek amacıyla bilboardlara Hz. Muhammed'e (s.a.v) hakaret içeren çizimlerin asılması, büyük tepkilere neden oldu.
PİRİ'DEN SONRA SOKAKLAR KARIŞTI? 9 ARALIK 2015
Terör örgütü PKK üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak suçundan HDP'li milletvekillerinin tutuklanması sürecinde 'Türkiye'ye vize serbestliği asla onaylanmaz' diye küstah tehditte bulunan AP Raportörü Kati Piri baş ziyaretçiler arasında yerini almış. 9 Aralık 2015'te Kışanak ve Anlı'yı ziyaret eden Piri'nin ziyaretinden sonra sokak gösterileri başladı.
PROVOKATÖRLER İŞ BAŞINDA 13 OCAK 2016
Farklı birçok ülkeden gelen ajan ve provokatörlerin cirit attığı Diyarbakır, 2016 yılına da silahlı ve bombalı saldırılarla girdi. PKK'lı teröristler 13 Ocak 2016'da Çınar ilçesinde bulunan Emniyet lojmanlarına bomba yüklü araçla saldırı düzenledi. Saldırıda polis Mehmet Şenol Çiftçi, kızı 4 yaşındaki Mevlüde İrem Çiftçi ile 4 sivil vatandaş hayatını kaybetti. Çoğu polis yakını olmak üzere 39 kişi de yaralandı.
YARDIMA KOSTULAR
Güvelik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu Sur'da kıstırılan teröristlerin kurtarılması için halkı sokağa davet eden HDP'nin halk tarafından yalnız bırakılması üzerine AB ve ABD'den ziyaretler sıklaştı. 11 Şubat 2016'da AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Hansjörg Haber, 8 Nisan 2016'da Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks, 20 Mayıs 2016'da Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Salil Shetty Kışanak ve Anlı'yı ziyaret etti.
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HAYSİTYETSİZLER...NASILDA HAYRAN HAYRAN İZLİYOR VE TALİMAT ALIYORLAR..allah'IN AZABI ÜZERİNİZE OLSUN BÖLÜCÜ MÜNAFIKLAR...SİZ BU ÜLKEYE LAYIK DEĞİLSİNİZ VE ELBETTE HAKKINIZI ALCAKSINIZ..SİZİN MÜSLÜMAN OLDUĞUNUZA İNANMIOYORUM..
Allah nasip ederse yeni bir aşamaya geçiyoruz. Haçlılar bunun farkında. hem de çok önceden farkındalar . zaten kuleleri devirip bunun için bölgeye geldiler. hem de bizim için. zaten biz de onları son kurtuluş savaşımızdan beri dört gözle bekliyorduk. Ya Allah Bismillah. aslında yeni başlıyor herşey . perdeler yeni açıldı. Allah Teala yar ve yardımcımız olsun.
bundan sonra bu hainlere teröristlere, darbecilere, gazeteci kılığındaki teröristlere destek olmaya gelen iki yüzlü sapkın batılı bilmem ne bela bu leş kargalarını da tutuklayalım ve yargılayalım. zaten sıra onlara gelmeden bu iş bitmez.
Devlette biliyor bu serefsizlerin bu topraklara niye geldigini am sorun biz bunlara zorluk cikarsak niye oraya gidiyon niye bununla gorusuyon ne yapacan gibi.. bizi hemen medyada karalarlar ki bak Turk hukumeti insan haklarini ihlal ediyor bizim gibi sucsuz gazetecileri yada politikacilara boyle muamele idiyor diye gazetelerde tvlerde bakin diktator yonetiyor bu ulkeyi diye asagilik yalanlarini siralarlar. Fakat kendilri aynisini yaptiklarinda mazeretleri coktur ve kimse onlari itham etmez. Ulkemizin buyuyup dahada guclenmesi lazimki ancak ozaman bu serefsizlere ne yapacan nereye gidecen veya ulkeye giremezsin diyebilsin. Kardeslerim biraz daha sabretmemiz lazim bazi seyler zamanla oluyor.
Bu adi batılılar ne yaparsa yapsın bundan sonra türkiyenin vatan sever hiç birini kandıramayacaklar tabi VATAN HAİNLERİ hariç
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