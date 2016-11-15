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Devlet kapısı

Devlet kapısı
Güvenlik güçlerimiz, hendek kazıp barikat kuran hainlere geçit vermedi. Doğu ve Güneydoğu'yu terör örgütü 'dan temizledi. Bölge halkı da huzura erdi. 'lılar ise evlerine dönüşe geçti. PKK'lı teröristlerin harap ettiği evler devlet tarafından inşa edildi. Onarım çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Güvenlik güçleri sayesinde yeniden evlerine dönen Şırnak halkı ise kanlı terör örgütü PKK'ya lanet etti. Esnaf Sinan Yeşilbaş, teröristlerin ları nedeniyle birçok işyerinin kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Ardından "İnşallah güzel günler göreceğiz" dedi. Ahmet Tatar ise teröristlerin en fazla Kürtler'e zarar verdiğini kaydetti. "Terör örgütü PKK hiçbir zaman Kürtler'i temsil edemedi. PKK'lı Kürtler'e 40 yıldır zarardan başka hiçbir şey vermedi, bugün yaşanan acıları bize defalarca yaşattı" diye konuştu.


* Şırnaklıların artık yüzü gülüyor.
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  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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