Devlet kapısı

Güvenlik güçlerimiz, hendek kazıp barikat kuran hainlere geçit vermedi. Doğu ve Güneydoğu'yu terör örgütü PKK'dan temizledi. Bölge halkı da huzura erdi. Şırnak'lılar ise evlerine dönüşe geçti. PKK'lı teröristlerin harap ettiği evler devlet tarafından inşa edildi. Onarım çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Güvenlik güçleri sayesinde yeniden evlerine dönen Şırnak halkı ise kanlı terör örgütü PKK'ya lanet etti. Esnaf Sinan Yeşilbaş, teröristlerin saldırıları nedeniyle birçok işyerinin kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Ardından "İnşallah güzelgünler göreceğiz" dedi. Ahmet Tatar ise teröristlerin en fazla Kürtler'e zarar verdiğini kaydetti. "Terör örgütü PKK hiçbir zaman Kürtler'itemsil edemedi. PKK'lı Kürtler'e 40 yıldır zarardan başka hiçbir şeyvermedi, bugün yaşanan acıları bize defalarca yaşattı" diye konuştu.
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