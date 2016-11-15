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Deli dana!

Satın aldığı danayı evine götüren adam, hayvanın boynuz darbesiyle yere yığıldı. Hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı...

Deli dana!
Hayvan çiftiliğinden dana satın alan adam, talihsiz bir şekilde hayatını kaybetti. Denizli'de önceki gün Musa Erdoğan, 6 bin 500 TL'ye satın aldığı danayı evine götürmek üzere kardeşi Veli Erdoğan ile birlikte Güroluk Mahallesi'ne yaya olarak yola çıktı. Ellerinden iki kez kaçan danayı yakalayan kardeşler, hayvanı zaptetmekte zorlandı. Adeta deliye dönen dana, 'ı boynuz darbesiyle yere düşürdü. Talihsiz adam kanlar içinde içinde yere yığılırken, başına da kaldırıma çarptı. Ağabeyini kanlar içinde gören Veli Erdoğan ise gözlerine inamadı. Bir süre sonra yaşağı şoku atlatan adam, sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, olay yerine sevk edildi. Ağır yaralanan Musa Erdoğan, ambulansla kaldırıldığı Buldan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alarak hastaneye akın eden eden yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.
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  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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