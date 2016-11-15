Deli dana!

Hayvan çiftiliğinden dana satın alan adam, talihsiz bir şekilde hayatını kaybetti. Denizli'de önceki gün Musa Erdoğan, 6 bin 500 TL'ye satınaldığı danayı evine götürmek üzerekardeşi Veli Erdoğan ile birlikte GürolukMahallesi'ne yaya olarak yola çıktı. Ellerinden iki kez kaçan danayı yakalayan kardeşler, hayvanı zaptetmekte zorlandı. Adeta deliye dönen dana, Musa Erdoğan'ı boynuz darbesiyle yere düşürdü. Talihsiz adam kanlar içinde içinde yereyığılırken, başına da kaldırıma çarptı.Ağabeyini kanlar içinde gören VeliErdoğan ise gözlerine inamadı. Bir süre sonra yaşağı şoku atlatan adam, sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, olay yerine sevk edildi. Ağır yaralanan Musa Erdoğan,ambulansla kaldırıldığı BuldanDevlet Hastanesi'nde yapılan tümmüdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alarak hastaneye akın eden eden yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.
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