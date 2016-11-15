Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier’i kabul etti

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, 15 Temmuz'da FETÖ'cü teröristlerin bombaladığı TBMM'yi gezdikten sonra Başbakan Binali Yıldırım'ı ziyaret etti.

ALMAN BAKAN KÜLLİYE'DE

Alman Bakan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.







TERÖRLE MÜCADELEDE TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadele konusunda yaptığı açıklamaları anlayamadığını söyleyen Almanya Dışişleri Bakanı, Türkiye ziyaretinde farklı açıklamalar yaptı.







Terörle mücadelede Türkiye'nin yanında olduklarını vurgulayan Steinmeier, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede "DEAŞ ve PKK ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız" açıklamasını yapmıştı.

Külliye'de gerçekleşen görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.