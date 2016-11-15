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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier’i kabul etti

, Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier’i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier’i kabul etti

Almanya Dışişleri Bakanı , 15 Temmuz'da FETÖ'cü teröristlerin bombaladığı TBMM'yi gezdikten sonra Başbakan Binali Yıldırım'ı ziyaret etti.

ALMAN BAKAN KÜLLİYE'DE
Alman Bakan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ile bir araya geldi.



TERÖRLE MÜCADELEDE TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ
Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadele konusunda yaptığı açıklamaları anlayamadığını söyleyen Almanya Dışişleri Bakanı, Türkiye ziyaretinde farklı açıklamalar yaptı.



Terörle mücadelede Türkiye'nin yanında olduklarını vurgulayan Steinmeier, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede "DEAŞ ve PKK ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız" açıklamasını yapmıştı.

Külliye'de gerçekleşen görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.
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  • 15 Kasım 2016, Salı 19:31
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Abidjan Abidjan

Yalancilar, bir de utanmadan Turkiyenin yaninda olduklarini soyluyorlar.

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evet0
hayır0
cevapla 15.11.2016 20:25
memo memo

onur seref yokki alman domuzunda terorle mucadelede turkiyenin yanindalarmis kimin yaninda oldugunuzu biz iyi biliyoruz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.11.2016 20:07
hans oooo hans oooo

ulan bize gider yapacak adamı severler...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.11.2016 20:00
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