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'da 'a üst düzey darbe!

Terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 'da, 'ın Irak uyruklu üst düzey yöneticisi tutuklandı.

Çorumda DEAŞa üst düzey darbe!

'da, terör örgütü 'ın üst düzey yöneticisi olduğu öne sürülen Irak uyruklu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir istihbarat doğrultusunda DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen zanlının kent merkezinde yaşadığı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, Irak uyruklu M.K. gözaltına alındı. Evdeki aramada sahte kimlik ve pasaportlar ile bazı eşyalara el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklanan M.K'nin örgütün üst düzey yöneticilerinden olduğu, Irak ve ABD'de çeşitli suçlardan bir süre tutuklu kaldığı öğrenildi.
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  • 15 Kasım 2016, Salı 13:26
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